Nesta terça-feira (19) é celebrado o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. Com o slogan deste ano, ‘Doação de leite: Solidariedade que nutre, vida que cresce’, a campanha destaca o compromisso com a solidariedade e o cuidado com a vida desde os primeiros dias.
A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da amamentação e incentivar mães a doar leite materno. O alimento é fundamental para nutrir recém-nascidos prematuros ou de baixo peso internados em UTIs neonatais.
Em Jundiaí, o Banco de Leite Humano reforça a importância da data com um gesto simples, mas que salva vidas. Referência na região, o Banco já realizou mais de 143,5 mil atendimentos. Ao longo dos anos, foram coletados quase 34 mil litros de leite humano e distribuídos cerca de 30 mil litros para bebês que necessitaram do alimento. O serviço também já atendeu mais de 16 mil recém-nascidos e cadastrou 10.228 doadoras.
A coordenadora do Banco de Leite Humano, Marcela Bionti, destaca que cada doação é uma oportunidade de recuperação e desenvolvimento saudável para bebês internados. “O leite humano é um alimento completo, que protege e fortalece os recém-nascidos mais frágeis. Cada mãe que doa ajuda diretamente a salvar vidas e contribui para que esses bebês tenham mais chances de crescimento saudável e recuperação”, afirma.
Mulheres que estejam amamentando e tenham excesso de leite podem se tornar doadoras. Qualquer quantidade faz grande diferença no tratamento dos bebês internados nas UTIs neonatais. Interessadas em doar ou obter outras informações podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano de Jundiaí por meio do número 0800 017 8155.