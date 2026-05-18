Nesta terça-feira (19) é celebrado o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. Com o slogan deste ano, ‘Doação de leite: Solidariedade que nutre, vida que cresce’, a campanha destaca o compromisso com a solidariedade e o cuidado com a vida desde os primeiros dias.

A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da amamentação e incentivar mães a doar leite materno. O alimento é fundamental para nutrir recém-nascidos prematuros ou de baixo peso internados em UTIs neonatais.

Em Jundiaí, o Banco de Leite Humano reforça a importância da data com um gesto simples, mas que salva vidas. Referência na região, o Banco já realizou mais de 143,5 mil atendimentos. Ao longo dos anos, foram coletados quase 34 mil litros de leite humano e distribuídos cerca de 30 mil litros para bebês que necessitaram do alimento. O serviço também já atendeu mais de 16 mil recém-nascidos e cadastrou 10.228 doadoras.