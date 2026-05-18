A região do Vista Alegre, em Jundiaí, ganha a partir de sábado (23) um novo varejão diurno. O novo espaço funcionará sempre aos sábados pela manhã, no CÉU das Artes Vista Alegre. A novidade atende uma reivindicação antiga dos moradores.

O varejão atenderá ao público com produtos frescos, gastronomia, variedade e preços acessíveis. Entre as opções disponíveis estarão frutas, legumes e verduras frescas, além de pastel, caldo de cana, sucos naturais, água de coco, milho verde e derivados, bolos e doces, crepes e guaraná da Amazônia.

O espaço também contará com comerciantes de roupas, brinquedos e acessórios. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo e faz parte das ações de fortalecimento das feiras livres e varejões municipais, levando os serviços para mais próximo da população, ofertando mais conforto, praticidade e variedade aos moradores.