19 de maio de 2026
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Vista Alegre terá varejão diurno aos sábados a partir do dia 23

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O novo espaço funcionará sempre aos sábados pela manhã, no CÉU das Artes Vista Alegre
O novo espaço funcionará sempre aos sábados pela manhã, no CÉU das Artes Vista Alegre

A região do Vista Alegre, em Jundiaí, ganha a partir de sábado (23) um novo varejão diurno. O novo espaço funcionará sempre aos sábados pela manhã, no CÉU das Artes Vista Alegre. A novidade atende uma reivindicação antiga dos moradores.

O varejão atenderá ao público com produtos frescos, gastronomia, variedade e preços acessíveis. Entre as opções disponíveis estarão frutas, legumes e verduras frescas, além de pastel, caldo de cana, sucos naturais, água de coco, milho verde e derivados, bolos e doces, crepes e guaraná da Amazônia.

O espaço também contará com comerciantes de roupas, brinquedos e acessórios. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo e faz parte das ações de fortalecimento das feiras livres e varejões municipais, levando os serviços para mais próximo da população, ofertando mais conforto, praticidade e variedade aos moradores.

Outras informações podem ser obtidas por meio do Departamento de Abastecimento pelo e-mail depart_abastecimento@jundiai.sp.gov.br ou pelo telefone/WhatsApp (11) 91656-8444.

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