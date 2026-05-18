Jundiaí registra até o momento 38,8% de cobertura vacinal contra a influenza/gripe, um total de 45.231 doses da vacina aplicadas. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de vacinar 90% do público-alvo. Mas, a campanha que termina dia 30 de maio, está longe de alcançar esta meta, principalmente entre crianças de seis meses a menores de seis anos. Foram aplicadas neste público um total de 5.749 doses da vacina, o que representa apenas 20%.

Os idosos com 60 anos ou mais são as pessoas que mais aderiram à vacinação no município até o momento, somando 38.192 doses aplicadas e cobertura vacinal de 45%. Além deles e das crianças, também integram os grupos prioritários as gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores dos Correios, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e profissionais das forças de segurança.

Prevenção e proteção

De acordo com a Secretaria de Promoção da Saúde, a baixa adesão à vacinação preocupa autoridades em saúde de Jundiaí porque a chegada do outono provoca a queda nas temperaturas e aumenta a circulação de vírus respiratórios. A vacina é a melhor forma de reduzir as formas graves das doenças respiratórias, as complicações e internações.