Jundiaí registra até o momento 38,8% de cobertura vacinal contra a influenza/gripe, um total de 45.231 doses da vacina aplicadas. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de vacinar 90% do público-alvo. Mas, a campanha que termina dia 30 de maio, está longe de alcançar esta meta, principalmente entre crianças de seis meses a menores de seis anos. Foram aplicadas neste público um total de 5.749 doses da vacina, o que representa apenas 20%.
Os idosos com 60 anos ou mais são as pessoas que mais aderiram à vacinação no município até o momento, somando 38.192 doses aplicadas e cobertura vacinal de 45%. Além deles e das crianças, também integram os grupos prioritários as gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores dos Correios, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e profissionais das forças de segurança.
Prevenção e proteção
De acordo com a Secretaria de Promoção da Saúde, a baixa adesão à vacinação preocupa autoridades em saúde de Jundiaí porque a chegada do outono provoca a queda nas temperaturas e aumenta a circulação de vírus respiratórios. A vacina é a melhor forma de reduzir as formas graves das doenças respiratórias, as complicações e internações.
Em Jundiaí, a vacina é aplicada em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com CPF e, se possível, a carteira de vacinação. No caso das crianças de até 9 anos, é obrigatória a carteira de vacinação. Pessoas com comorbidades devem apresentar comprovante da condição, como receita ou declaração médica, enquanto trabalhadores dos grupos prioritários precisam comprovar o vínculo profissional.
Reforço em vacinação
No próximo sábado (23), a vacinação também será ofertada durante o evento ‘Prefeitura na Área’, na Emeb Professor Antônio Adelino Marques da Silva Brandão, localizada na rua Uva Isabel, 50, no Morada das Vinhas, das 9h às 15h. Além da vacina contra influenza, a população poderá atualizar outras vacinas do calendário vacinal.