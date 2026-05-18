A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí participa nesta terça-feira (19) da Semana do MEI. O evento é realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP). A ação promove atendimentos e consultas gratuitas para empresários, microempreendedores individuais e pessoas interessadas em obter orientações sobre negócios e serviços empresariais.

A iniciativa ocorre na Praça Governador Pedro de Toledo, em frente à Igreja Matriz, no Centro de Jundiaí, de 10h às 16h, e reuni atendimento ao público e suporte voltado ao fortalecimento do empreendedorismo local.

A equipe da CDL estará disponível durante toda a programação com orientações aos interessados, esclarecimento de dúvidas e apresentação de serviços ofertados pela entidade. A iniciativa busca aproximar os empreendedores das soluções disponíveis para gestão, desenvolvimento e fortalecimento dos negócios, além de incentivar o empreendedorismo na cidade.