No dia 18 de maio é celebrado Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Com o slogan ‘Faça Bonito, Todo dia é dia de proteger crianças e adolescentes da violência sexual’, Jundiaí participa da campanha nacional com ações de conscientização, informação e fortalecimento da rede de proteção.
As ações são conduzidas pela Prefeitura, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e envolvem mobilizações, palestras, distribuição de materiais informativos e articulação entre os serviços que atuam diretamente na proteção das crianças e adolescentes.
No município, a população conta com ampla rede preparada para atender situações de violência, abuso e exploração sexual infantil. Na Assistência Social, são ofertados dois Serviços de Acolhimento Institucional (Abrigo e Casa-Lar), além do Serviço de Família Acolhedora, dois Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e seis Centros de Referência de Assistência Social (Cras), todos com Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Programa Criança Feliz, que atua também na prevenção.
A rede municipal conta ainda com Conselhos Tutelares, ambulatório especializado no Hospital Universitário e ações desenvolvidas pela área da Educação voltadas à proteção e enfrentamento dessas violações.
A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, reforça que o município trabalha de forma integrada para garantir acolhimento, proteção e atendimento humanizado. “Temos equipes preparadas e serviços estruturados para atender crianças, adolescentes e famílias em situação de violência. O trabalho em rede é essencial para assegurar proteção, acompanhamento e acesso aos direitos. A campanha também é um importante instrumento de conscientização para que a população compreenda seu papel na prevenção e na denúncia”, destaca.
O presidente do CMDCA, Bruno Moralles Vechiatto, destaca que o enfrentamento à violência sexual exige envolvimento coletivo e fortalecimento permanente da rede de proteção. “O 18 de Maio representa um chamado permanente à sociedade para proteger nossas crianças e adolescentes. Jundiaí possui uma rede estruturada e comprometida, mas é fundamental que a população esteja atenta e denuncie qualquer suspeita de violência ou exploração, o ano todo. Garantir a proteção de crianças e adolescentes depende do compromisso e da ação de todos”, afirma.
As denúncias de suspeita ou confirmação de violência sexual contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 ou no Conselho Tutelar, por meio dos telefone: (11) 4521-4608 / 4526-7726 / 4589-9280. Em situações emergenciais, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.
Além das ações da campanha, o município também financia atualmente dez projetos de organizações da sociedade civil voltados à prevenção e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Pessoas físicas e jurídicas podem contribuir com as iniciativas por meio de doações ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.