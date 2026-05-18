No dia 18 de maio é celebrado Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Com o slogan ‘Faça Bonito, Todo dia é dia de proteger crianças e adolescentes da violência sexual’, Jundiaí participa da campanha nacional com ações de conscientização, informação e fortalecimento da rede de proteção.

As ações são conduzidas pela Prefeitura, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e envolvem mobilizações, palestras, distribuição de materiais informativos e articulação entre os serviços que atuam diretamente na proteção das crianças e adolescentes.

No município, a população conta com ampla rede preparada para atender situações de violência, abuso e exploração sexual infantil. Na Assistência Social, são ofertados dois Serviços de Acolhimento Institucional (Abrigo e Casa-Lar), além do Serviço de Família Acolhedora, dois Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e seis Centros de Referência de Assistência Social (Cras), todos com Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Programa Criança Feliz, que atua também na prevenção.