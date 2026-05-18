Entre olhares curiosos, conversas sinceras e sonhos compartilhados, neste domingo (17) teve início o Encontro da Rede Brasileira Cidade das Crianças e o Fórum Internacional das Infâncias, reunindo crianças de diferentes cidades para falar sobre aquilo que mais entendem: a cidade onde vivem e a cidade que desejam construir.

Na Casa Catavento, no Mundo das Crianças, o Encontro dos Comitês das Crianças abriu a programação com uma atividade de escuta ativa por meio da exposição “A Cidade que Vivemos, a Cidade que Queremos”, com a participação da coordenadora internacional da rede, Lorena Morachimo. A iniciativa colocou as crianças no centro das decisões e reforçou que pensar o futuro também é aprender a ouvir quem vai vivê-lo.

Ao lado das crianças, o prefeito destacou o significado de sediar um encontro que propõe um novo olhar sobre o planejamento urbano e as políticas públicas. “Jundiaí tem a alegria e a honra de sediar o encontro da Rede Brasileira Cidade das Crianças. Como prefeito, tenho uma missão muito clara: entregar uma cidade melhor do que a que encontramos. E quando falamos em futuro, estamos falando diretamente das crianças”, afirmou Gustavo Martinelli.