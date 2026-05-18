A Prefeitura de Várzea Paulista instituiu o Programa de Parcelamento Especial (PPE), que oferece condições facilitadas para a regularização de débitos municipais inscritos em dívida ativa. A medida tem como objetivo ampliar a arrecadação, reduzir o estoque de dívidas do município e permitir que contribuintes regularizem sua situação junto à prefeitura.

O programa contempla débitos tributários e não tributários, ajuizados ou não, referentes a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei. Os pagamentos poderão ser feitos à vista ou parcelados, com descontos significativos sobre juros e multas moratórias.

Quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 90% sobre juros e multas. Já os parcelamentos terão os seguintes benefícios: