Autoestima, dignidade e retomada do controle da vida financeira. Esses são alguns dos principais impactos percebidos pelos consumidores atendidos pelo Núcleo de Tratamento ao Superendividado (NTS), iniciativa da Fundação Procon-SP voltada ao apoio de pessoas que enfrentam dificuldades para quitar dívidas sem comprometer o mínimo necessário para sua sobrevivência.

Se foram realizados 703 acordos com base nos consumidores que registraram suas demandas em 2024 no NTS, o número aumentou para 1 mil acordos conforme a base de registros em 2025 (42%). O crescimento demonstra não apenas a necessidade de apoio especializado, mas também a confiança da população em soluções que promovam reorganização financeira de forma responsável e humanizada.

Criado para atender consumidores em situação de superendividamento, o Núcleo atua na mediação entre consumidores e credores, respeitando a realidade financeira de cada cidadão. Confira outros indicadores:

Em 2024, foram 9.543 consumidores que procuraram o Núcleo de Tratamento do Superendividamento. Em média, cada um tinha 3,24 demandas a fim de renegociação de contas ou dívidas.

Em 2025, foram 11.460 consumidores. Em média, cada um apresentou 2,96 demandas.

Cerca de 80% dos atendimentos não têm continuidade em razão de falta de informações ou documentos por parte dos consumidores no decorrer do período.

Com base nos dados de 2025 entre atendimentos no Procon-SP e Procons Municipais, o perfil de quem procura o NTS costuma ser mulheres (59,4%), e tem como faixa etária entre 31 e 50 anos (59,5%), seguido de jovens de até 30 anos (21,1%).

As principais razões para o superendividamento são: descontrole financeiro (40,8%), desemprego (18,1%) e redução de renda (16,7%).

Programa de Apoio ao Superendividado