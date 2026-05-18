Um homem foi preso na noite deste domingo (17), na região da Vila Arens, em Jundiaí, acusado de embriaguez ao volante e corrupção ativa, após oferecer R$ 500 a policiais militares para ser liberado junto com o veículo.

Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento pela rua Vigário J.J. Rodrigues, quando suspeitaram da atitude de um motorista que circulava próximo a uma farmácia.

Ao perceber que seria abordado, o condutor acelerou e tentou fugir. Os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida, dando início a um acompanhamento por diversas ruas da região.