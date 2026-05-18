Um homem foi preso na noite deste domingo (17), na região da Vila Arens, em Jundiaí, acusado de embriaguez ao volante e corrupção ativa, após oferecer R$ 500 a policiais militares para ser liberado junto com o veículo.
Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento pela rua Vigário J.J. Rodrigues, quando suspeitaram da atitude de um motorista que circulava próximo a uma farmácia.
Ao perceber que seria abordado, o condutor acelerou e tentou fugir. Os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida, dando início a um acompanhamento por diversas ruas da região.
A fuga terminou na avenida Fernando Arens, onde o veículo foi interceptado.
Assim que desceu do carro, os policiais perceberam sinais claros de embriaguez no motorista. Ao ser informado de que seria levado ao Plantão Policial, ele ofereceu dinheiro aos militares para ser liberado no local.
Diante da tentativa de suborno, os policiais deram voz de prisão ao homem também por corrupção ativa.