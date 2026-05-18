Mulheres de Jundiaí interessadas em atuar na formulação e no fortalecimento de políticas públicas voltadas à garantia de direitos já podem se inscrever para participar da eleição do novo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) para o biênio 2026/2028. O processo foi aberto por meio do Edital SMCC nº 05, publicado na Imprensa Oficial de 15 de maio de 2026, disponível neste link.

O CMDM tem como objetivo promover maior democratização e ampliar a participação das mulheres na construção de políticas públicas, fortalecendo ações de enfrentamento às desigualdades de gênero, combate à violência e garantia de direitos.

As inscrições estarão abertas entre os dias 18 de maio e 17 de junho de 2026 e podem ser feitas por e-mail, pelo endereço cmdm@jundiai.sp.gov.br, ou presencialmente no Departamento de Apoio aos Conselhos e Entidades, localizado no 8º andar do Paço Municipal, ala norte.