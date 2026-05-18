19 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Bandido vai ao São Vicente buscar atendimento e acaba preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
A prisão foi feita por policiais de RPM
A prisão foi feita por policiais de RPM

Um homem que era procurado pela Justiça foi localizado e preso pela Polícia Militar no Hospital São Vicente, em Jundiaí, após utilizar um nome falso ao buscar atendimento médico. Além disso, ele também estava sendo procurado pela própria família, que registrou Boletim de Ocorrência de desaparecimento.

Segundo informações da PM, o homem se apresentou no hospital dizendo se chamar “Cosmo”. A atitude levantou suspeitas da equipe da unidade, que acionou os policiais militares para averiguação.

Durante a abordagem, os agentes descobriram a verdadeira identidade do homem e constataram que havia contra ele um mandado de prisão por furto. Além disso, os policiais verificaram que familiares haviam registrado um boletim de ocorrência de desaparecimento em nome dele.

O homem permaneceu internado no hospital, sob escolta policial, enquanto a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários