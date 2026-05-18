Um homem que era procurado pela Justiça foi localizado e preso pela Polícia Militar no Hospital São Vicente, em Jundiaí, após utilizar um nome falso ao buscar atendimento médico. Além disso, ele também estava sendo procurado pela própria família, que registrou Boletim de Ocorrência de desaparecimento.

Segundo informações da PM, o homem se apresentou no hospital dizendo se chamar “Cosmo”. A atitude levantou suspeitas da equipe da unidade, que acionou os policiais militares para averiguação.

Durante a abordagem, os agentes descobriram a verdadeira identidade do homem e constataram que havia contra ele um mandado de prisão por furto. Além disso, os policiais verificaram que familiares haviam registrado um boletim de ocorrência de desaparecimento em nome dele.