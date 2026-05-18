Pensar o futuro do saneamento básico em Jundiaí é o principal objetivo da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). E, nesta etapa, a população também poderá participar diretamente da construção desse planejamento, contribuindo com ideias, sugestões e apontando as principais necessidades de cada região da cidade.
Entre os dias 25 e 29 de maio, a Prefeitura de Jundiaí fará seis pré-audiências públicas em diferentes territórios atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Os encontros vão discutir temas essenciais para o dia a dia da população, como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem das águas da chuva, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
A proposta é ouvir os moradores para ajudar a definir prioridades, metas e ações que irão orientar as políticas públicas de saneamento no município pelos próximos 20 anos.
As pré-audiências serão abertas ao público. Acompanhe as datas e horários:
- 25 de maio (segunda-feira), às 9h-Cras Leste: rua Manoel de Almeida Curado, 137 - Jardim Tamoio;
- 25 de maio (segunda-feira), às 14h-Cras Norte – CEU das Artes Vista Alegre: rua Cabo Edvaldo Quirino Santana, s/n - Vista Alegre;
- 26 de maio (terça-feira), às 9h-Cras Nordeste: rua Rio de Janeiro, 808 - Jardim Tarumã;
- 27 de maio (quarta-feira), às 14h-Cras Sul: rua Padre Norberto Mojola, 40 - Jardim Santa Gertrudes;
- 28 de maio (quinta-feira), às 9h-Cras Central: rua Senador Fonseca, 605 - Centro;
- 29 de maio (sexta-feira), às 9h-Cras Oeste-Cáritas Diocesana de Jundiaí: av. Pastor Francesco Ciaramella, 10 - Parque Residencial Almerinda Chaves.
Para compreender melhor a realidade de cada bairro, um formulário foi elaborado. Ao preencher, os munícipes poderão indicar os principais problemas, necessidades e melhorias que consideram prioritários para Jundiaí nos próximos anos. O formulário está disponível neste link.
A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), envolvendo a Prefeitura de Jundiaí e os prestadores de serviços de saneamento básico (DAE, entre outros). A revisão do plano irá subsidiar o planejamento das políticas públicas voltadas ao saneamento básico nos próximos 20 anos.