Pensar o futuro do saneamento básico em Jundiaí é o principal objetivo da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). E, nesta etapa, a população também poderá participar diretamente da construção desse planejamento, contribuindo com ideias, sugestões e apontando as principais necessidades de cada região da cidade.

Entre os dias 25 e 29 de maio, a Prefeitura de Jundiaí fará seis pré-audiências públicas em diferentes territórios atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Os encontros vão discutir temas essenciais para o dia a dia da população, como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem das águas da chuva, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

A proposta é ouvir os moradores para ajudar a definir prioridades, metas e ações que irão orientar as políticas públicas de saneamento no município pelos próximos 20 anos.