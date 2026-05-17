A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que a cada mil habitantes existam três a cinco leitos hospitalares. Com uma população de quase 800 mil pessoas na RMJ (Região Metropolitana de Jundiaí), e 726 leitos disponíveis no sistema público, o número total deveria ser quase o triplo, sem contar com os leitos da rede privada de assistência hospitalar. Segundo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), somente em Jundiaí os planos de saúde contemplam 279.676 pessoas, mas não há dados oficiais sobre número de leitos privados em nossa região.

Além disso, apesar do crescimento na saúde pública e privada, nos últimos 10 anos, o acesso ao cuidado intensivo ainda é desigual. É o que mostra levantamento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). Pelos dados, quem tem plano de saúde pode ter até cinco vezes mais chances de conseguir um leito do que quem depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo AMIB, entre beneficiários de planos de saúde, são 69 leitos por 100 mil habitantes. Já para usuários do SUS, a taxa é de 13 por 100 mil. O Sudeste concentra o maior número de leitos do país com 10.616 unidades em UTI pelo SUS. Uma das frentes de trabalho para ampliação da rede pública de saúde é a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), criada em 2021, composta por sete municípios (Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jarinu, Louveira, Itupeva e Cabreúva) e mais de 800 mil habitantes. De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, a rede de saúde desta região é composta por 10 hospitais e 726 leitos, considerando unidades públicas, filantrópicas e de gestão estadual. Em Jundiaí, o Hospital Regional tem 70 vagas de leitos entre enfermaria e cirúrgicos, mas atende uma região que se estende até Atibaia e não oferece prioridade para moradores da RMJ.