A campanha de vacinação contra gripe termina dia 30 de maio em São Paulo. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, já foram aplicadas 3.371.946 doses da vacina no público prioritário em todo o Estado. O número representa 29,74%, índice bem abaixo da meta da campanha, que é de imunizar 90% das pessoas que compõem o público-alvo. Até a última segunda-feira (11), São Paulo registrou 13.954 casos de síndrome respiratória aguda grave e 823 deles evoluíram para óbito.

Diante dos dados, a Secretaria convoca a população dos 645 municípios a se protegerem por meio da vacinação, evitando casos graves das doenças respiratórias. A campanha de vacinação teve início no dia 28 de março.

Jundiaí

A situação de Jundiaí não é diferente de outros municípios paulistas. Até a última sexta-feira (15) o município havia vacinado apenas 38,8% do público prioritário, um total de 45,231 doses aplicadas. A Secretaria Municipal de Promoção à Saúde recebeu uma remessa com 15 mil doses da vacina na última semana, que foram distribuídas entre todas as unidades de saúde.