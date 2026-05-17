A Câmara Municipal de Jundiaí pautou para terça-feira (19) a votação do projeto de Lei proposto pelo Executivo Municipal que prevê reajuste salarial de 4,5% nos vencimentos, salários, gratificações, aposentadorias, funções de confiança, e pensões dos servidores públicos do município.

O benefício alcança também os servidores de autarquias, fundações municipais, integrantes do Quadro Especial (Lei n° 7.827/2012). De acordo com o texto do O percentual de reajuste aplicado é referente a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado no período de maio de 2025 a abril de 2026.

Reajuste no alimentação

O projeto de Lei também propõe reajuste no valor do auxílio alimentação. O valor pago atualmente é de R$ 1.145,00. A proposta de reajuste é de 13,53%, elevando o benefício para R$ 1.300,00.