Entre os dias 27 e 29 de maio acontece no Parque da Uva, em Jundiaí, a 11ª edição da Feira Internacional de Logística – Brasil LOG. A Prefeitura terá um estande institucional estratégico voltado à geração de negócios, apresentação de serviços e atração de investimentos. O evento é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

O espaço será um ponto de conexão entre poder público, empresas, empreendedores e investidores durante a feira. No estande será apresentado ao público o Desenvolve + Jundiaí , programa estratégico que reúne ações voltadas ao fortalecimento da economia local e à ampliação das oportunidades de negócios no município. A iniciativa é estruturada em quatro eixos: Invest+ , voltado à atração de investimentos; Inova+ , com foco em tecnologia e inovação; Emprega+ , direcionado à qualificação e empregabilidade; e +Negócios , voltado ao fortalecimento do empreendedorismo e da competitividade local.

O ‘Portal de Empregabilidade’ será um dos destaques do espaço. A ferramenta gratuita conecta trabalhadores e empresas, permitindo o cadastro de currículos e a divulgação de vagas de emprego, inclusive para o setor logístico. Também será disponibilizado o ‘Balcão do Empreendedor’, com orientações para abertura, regularização e funcionamento de empresas em Jundiaí.