Jundiaí ganhou destaque no ‘1° Encontro Caminhos para a Primeira Infância – Políticas que transformam’ realizado no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. A experiência pelo município o colocou em evidência e foi compartilhada com gestores, especialistas e representantes de órgãos públicos.
A iniciativa foi promovida por ministérios do Governo Federal e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Jundiaí foi representada pela articuladora municipal da Primeiríssima Infância e ponto focal da Urban95, Gerusa Cardoso. Ela participou do painel ‘Experiências e Vozes do Território’ e apresentou as ações desenvolvidas pelo município a partir do conceito da “Cidade das Crianças”. Gerusa explicou como o município utiliza a qualificação de dados para planejar e executar políticas públicas mais eficientes, com foco nas necessidades reais das famílias e crianças nos territórios.
Entre os exemplos apresentados estiveram as estratégias de busca ativa e os protocolos integrados entre os serviços públicos, garantindo que crianças em situação de vulnerabilidade sejam identificadas e acompanhadas de forma mais ágil. Outro destaque foi o funcionamento do Comitê Intersetorial da Primeira Infância, que integra diferentes áreas da administração municipal, promovendo ações articuladas entre saúde, educação e assistência social.
A experiência de Jundiaí também foi apresentada como modelo para outros municípios na elaboração de seus Planos Municipais da Primeira Infância, alinhando as vivências do cotidiano às diretrizes da Política Nacional Integrada da Primeira Infância. “Em Jundiaí, a primeira infância é tratada de forma integrada, ouvindo as crianças e articulando diferentes áreas para garantir desenvolvimento, cuidado e oportunidades desde os primeiros anos de vida”, destacou Gerusa.