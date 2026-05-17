Jundiaí ganhou destaque no ‘1° Encontro Caminhos para a Primeira Infância – Políticas que transformam’ realizado no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. A experiência pelo município o colocou em evidência e foi compartilhada com gestores, especialistas e representantes de órgãos públicos.

A iniciativa foi promovida por ministérios do Governo Federal e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Jundiaí foi representada pela articuladora municipal da Primeiríssima Infância e ponto focal da Urban95, Gerusa Cardoso. Ela participou do painel ‘Experiências e Vozes do Território’ e apresentou as ações desenvolvidas pelo município a partir do conceito da “Cidade das Crianças”. Gerusa explicou como o município utiliza a qualificação de dados para planejar e executar políticas públicas mais eficientes, com foco nas necessidades reais das famílias e crianças nos territórios.

Entre os exemplos apresentados estiveram as estratégias de busca ativa e os protocolos integrados entre os serviços públicos, garantindo que crianças em situação de vulnerabilidade sejam identificadas e acompanhadas de forma mais ágil. Outro destaque foi o funcionamento do Comitê Intersetorial da Primeira Infância, que integra diferentes áreas da administração municipal, promovendo ações articuladas entre saúde, educação e assistência social.