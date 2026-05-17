18 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TROCA DE EXPERIÊNCIA

Jundiaí participa de encontro estadual sobre primeira infância

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A iniciativa foi promovida por ministérios do Governo Federal e pelo TCE do Estado de São Paulo
A iniciativa foi promovida por ministérios do Governo Federal e pelo TCE do Estado de São Paulo

Jundiaí ganhou destaque no ‘1° Encontro Caminhos para a Primeira Infância – Políticas que transformam’ realizado no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. A experiência pelo município o colocou em evidência e foi compartilhada com gestores, especialistas e representantes de órgãos públicos.

A iniciativa foi promovida por ministérios do Governo Federal e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Jundiaí foi representada pela articuladora municipal da Primeiríssima Infância e ponto focal da Urban95, Gerusa Cardoso. Ela participou do painel ‘Experiências e Vozes do Território’ e apresentou as ações desenvolvidas pelo município a partir do conceito da “Cidade das Crianças”. Gerusa explicou como o município utiliza a qualificação de dados para planejar e executar políticas públicas mais eficientes, com foco nas necessidades reais das famílias e crianças nos territórios.

Entre os exemplos apresentados estiveram as estratégias de busca ativa e os protocolos integrados entre os serviços públicos, garantindo que crianças em situação de vulnerabilidade sejam identificadas e acompanhadas de forma mais ágil. Outro destaque foi o funcionamento do Comitê Intersetorial da Primeira Infância, que integra diferentes áreas da administração municipal, promovendo ações articuladas entre saúde, educação e assistência social.

A experiência de Jundiaí também foi apresentada como modelo para outros municípios na elaboração de seus Planos Municipais da Primeira Infância, alinhando as vivências do cotidiano às diretrizes da Política Nacional Integrada da Primeira Infância. “Em Jundiaí, a primeira infância é tratada de forma integrada, ouvindo as crianças e articulando diferentes áreas para garantir desenvolvimento, cuidado e oportunidades desde os primeiros anos de vida”, destacou Gerusa.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários