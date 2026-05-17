A ampliação das áreas verdes e o incentivo à consciência ambiental seguem como prioridades da Prefeitura de Jundiaí. Ao longo de 2025 e com continuidade em 2026, o Município intensificou ações em diferentes regiões, integrando políticas públicas, educação ambiental e participação da população.
Um dos destaques foram as ações de plantio, com o programa Escola Verde, da Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com o Jardim Botânico de Jundiaí e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP). Em 2025, foram plantadas 352 árvores em escolas municipais. A iniciativa envolve os alunos desde a produção das mudas, cultivadas a partir de sementes de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado, até o plantio, promovendo educação ambiental na prática.
Entre as ações recentes, estão o plantio no Bosque do Rio Guapeva, que marcou a recuperação de uma área após vandalismo, e a atividade no bosque da Emeb Aparecido Garcia, reforçando o papel das escolas na preservação ambiental.
No restante da cidade, a Prefeitura realizou o plantio de 2.183 árvores em 2025, com mudas produzidas pelo Viveiro Municipal da Unidam e destinadas a calçadas, praças e áreas públicas. Um exemplo foi o Dia da Árvore, em setembro, com ações que somaram mais de 600 árvores plantadas.
As ações da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) também tiveram papel importante por meio de parcerias. Em colaboração com o Coletivo Vetor Oeste e a empresa Scala Data Centers, foram plantadas 300 árvores no Residencial Jundiaí e na Emeb Ivo de Bona, dentro do programa “Eu moro, Eu cuido”. Já no bairro Eloy Chaves, uma parceria com a empresa DHL resultou no plantio de 123 mudas em área verde pública, com participação de colaboradores e orientação técnica das equipes municipais.
Em 2026, as ações seguem com atuação integrada entre as Secretarias de Educação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente e Infraestrutura e Serviços Públicos, ampliando a cobertura vegetal e contribuindo para uma cidade mais sustentável, com melhor qualidade do ar, conforto térmico e preservação da biodiversidade.