A ampliação das áreas verdes e o incentivo à consciência ambiental seguem como prioridades da Prefeitura de Jundiaí. Ao longo de 2025 e com continuidade em 2026, o Município intensificou ações em diferentes regiões, integrando políticas públicas, educação ambiental e participação da população.

Um dos destaques foram as ações de plantio, com o programa Escola Verde, da Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com o Jardim Botânico de Jundiaí e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP). Em 2025, foram plantadas 352 árvores em escolas municipais. A iniciativa envolve os alunos desde a produção das mudas, cultivadas a partir de sementes de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado, até o plantio, promovendo educação ambiental na prática.

Entre as ações recentes, estão o plantio no Bosque do Rio Guapeva, que marcou a recuperação de uma área após vandalismo, e a atividade no bosque da Emeb Aparecido Garcia, reforçando o papel das escolas na preservação ambiental.