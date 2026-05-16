Jundiaí será palco, entre os dias 19 e 21 de maio, de uma das iniciativas culturais mais vibrantes de criatividade e impacto socioambiental do país: o projeto Arte de Inovar com Maratona de Inovação. A ação gratuita, realizada pela Loa Produções Culturais e Criativas em parceria com o Ministério da Cultura, combina arte, educação e inovação para inspirar jovens a desenvolver soluções reais para desafios ambientais, fortalecendo o ecossistema de inovação e ampliando o acesso à cultura. Com o apoio da Messer Gases Brasil, o projeto vai passar por Jundiaí e São Bernardo do Campo pelo segundo ano consecutivo.
“Na Messer, a sustentabilidade e a inovação norteiam nossas ações. Estamos profundamente entusiasmados em fazer parte desta iniciativa transformadora, que não apenas muda a vida de jovens, mas também promove uma conscientização essencial sobre a importância de cuidar do nosso planeta, garantindo um futuro mais sustentável para as próximas gerações”, afirma Paulo Ramos, Presidente da Messer Gases Brasil.
Com uma programação dinâmica, o evento integra linguagens artísticas com apresentações teatrais, oficinas gamificadas de inovação e atividades formativas que estimulam o pensamento crítico, protagonismo e visão de futuro. O projeto se consolida como uma plataforma de impacto social que conecta educação, cultura e sustentabilidade, ampliando oportunidades para estudantes e instituições da região.
Arte que mobiliza e prepara para a inovação
A programação abre com o espetáculo “Água à Vista”, da Companhia de Teatro Parafernália, que sensibiliza o público sobre os desafios da sustentabilidade e da crise hídrica, tema cada vez mais urgente no país. A peça prepara os participantes para a jornada de inovação que se segue e funciona como um catalisador criativo, despertando consciência ambiental, senso de responsabilidade coletiva e engajamento para o desenvolvimento de soluções reais.
“Quando arte e inovação se unem, os jovens talentos passam a transformar os desafios ambientais em criação. O projeto faz dos locais por onde passa, espaços vivos de cultura e inovação, o aluno se torna protagonista na construção de soluções inovadoras para o meio ambiente. Assim fortalecemos a cultura e inspiramos um futuro mais sustentável”, afirma Andréia Nunes, diretora-geral da Loa Produções Culturais e Criativas.
Oficinas que transformam criatividade em soluções
Nas oficinas de inovação, os jovens desenvolvem as habilidades do futuro, trabalham em equipes e recebem apoio de mentores para criar soluções voltadas ao meio ambiente, com destaque para desafios relacionados à água e à crise hídrica, que impactam diretamente a vida nas cidades. Ao final, apresentam suas propostas em formato de pitch para uma banca avaliadora e as melhores ideias são reconhecidas e premiadas.
O projeto já percorreu 31 cidades em seis estados, beneficiando mais de 20 mil pessoas e gerando cerca de 750 ideias inovadoras com foco em sustentabilidade. Em cada cidade, o projeto fortalece redes locais, incentiva a cultura e amplia oportunidades para jovens talentos.
Fomento à cultura
O projeto é realizado por meio da Lei Rouanet. O mecanismo de incentivo é fundamental para ampliar o acesso à cultura e promover iniciativas que unem arte, educação e inovação, pilares centrais do projeto.
Em Jundiaí, o evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Diretoria de Ciência e Tecnologia e do Centro de Inovação de Educação Básica Paulista (CIEBP), além da Diretoria Regional de Ensino, vinculada à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.
SERVIÇO
Data: 19 a 21 de maio
Horário: das 08h30 às 17h30
Locais: Escola Estadual Bairro Fazenda Grande e Escola Estadual Doutor Antenor Soares Gandra
Informações: contato@loaproducoes.com.br