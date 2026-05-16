Jundiaí será palco, entre os dias 19 e 21 de maio, de uma das iniciativas culturais mais vibrantes de criatividade e impacto socioambiental do país: o projeto Arte de Inovar com Maratona de Inovação. A ação gratuita, realizada pela Loa Produções Culturais e Criativas em parceria com o Ministério da Cultura, combina arte, educação e inovação para inspirar jovens a desenvolver soluções reais para desafios ambientais, fortalecendo o ecossistema de inovação e ampliando o acesso à cultura. Com o apoio da Messer Gases Brasil, o projeto vai passar por Jundiaí e São Bernardo do Campo pelo segundo ano consecutivo.



“Na Messer, a sustentabilidade e a inovação norteiam nossas ações. Estamos profundamente entusiasmados em fazer parte desta iniciativa transformadora, que não apenas muda a vida de jovens, mas também promove uma conscientização essencial sobre a importância de cuidar do nosso planeta, garantindo um futuro mais sustentável para as próximas gerações”, afirma Paulo Ramos, Presidente da Messer Gases Brasil.



Com uma programação dinâmica, o evento integra linguagens artísticas com apresentações teatrais, oficinas gamificadas de inovação e atividades formativas que estimulam o pensamento crítico, protagonismo e visão de futuro. O projeto se consolida como uma plataforma de impacto social que conecta educação, cultura e sustentabilidade, ampliando oportunidades para estudantes e instituições da região.

Arte que mobiliza e prepara para a inovação