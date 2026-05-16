As variações hormonais do ciclo menstrual podem impactar a produtividade das mulheres, explicam especialistas do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) de São Paulo. As mudanças naturais do corpo podem alterar energia, foco e, consequentemente, o desempenho nas atividades diárias.

Entre as orientações dos especialistas estão reorganizar o fluxo de tarefas para os momentos de maior disposição, fazer pausas estratégicas entre as atividades e manter acompanhamento médico quando os sintomas interferem na rotina.

As oscilações naturais do corpo feminino podem influenciar energia, concentração, humor e até autoconfiança.