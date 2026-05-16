Visando a modernização e organização das feiras e varejões de Jundiaí, a Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, por meio do Departamento de Abastecimento, está promovendo encontros e conversas com permissionários das feiras livres e varejões do município para ouvir as demandas, avaliar sugestões e construir melhorias para os espaços de forma conjunta.
A iniciativa busca modernizar os ambientes, ampliar as possibilidades de atuação dos feirantes e trazer mais conforto, praticidade e variedade de produtos para os consumidores. Entre os pontos discutidos estão medidas para desburocratizar processos, melhorar a organização das feiras e atualizar regras que já não acompanham a realidade atual do setor.
As propostas também visam oferecer mais segurança jurídica e melhores condições de trabalho aos permissionários. Outro tema debatido nas reuniões é a possibilidade de ampliar os tipos de serviços e atividades permitidos nas feiras, além da regulamentação de estruturas adaptadas, como food trucks e veículos comerciais, acompanhando tendências já adotadas em outras cidades.
Os encontros também incluem conversas sobre alternativas para flexibilizar horários conforme a característica de cada feira, facilitar o atendimento aos permissionários por meio digital e tornar os processos administrativos mais acessíveis.
Segundo Ezequiel Melo, diretor do Departamento de Abastecimento, as melhorias estão sendo planejadas de forma conjunta. “A proposta é encontrar soluções viáveis, equilibradas e consensuais, preservando a identidade das feiras livres ao mesmo tempo em que os espaços são preparados para as necessidades atuais da população e dos comerciantes”.
Permissionários e feirantes aprovam a iniciativa. “Esse momento de escuta é importante para que o departamento entenda as nossas necessidades e promova melhorias que esperamos há anos”, destaca um dos permissionários das feiras livres, Vitor Pulcinelli.