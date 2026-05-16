Visando a modernização e organização das feiras e varejões de Jundiaí, a Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, por meio do Departamento de Abastecimento, está promovendo encontros e conversas com permissionários das feiras livres e varejões do município para ouvir as demandas, avaliar sugestões e construir melhorias para os espaços de forma conjunta.

A iniciativa busca modernizar os ambientes, ampliar as possibilidades de atuação dos feirantes e trazer mais conforto, praticidade e variedade de produtos para os consumidores. Entre os pontos discutidos estão medidas para desburocratizar processos, melhorar a organização das feiras e atualizar regras que já não acompanham a realidade atual do setor.

As propostas também visam oferecer mais segurança jurídica e melhores condições de trabalho aos permissionários. Outro tema debatido nas reuniões é a possibilidade de ampliar os tipos de serviços e atividades permitidos nas feiras, além da regulamentação de estruturas adaptadas, como food trucks e veículos comerciais, acompanhando tendências já adotadas em outras cidades.