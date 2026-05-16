Um item que hoje não tem mais nenhuma utilidade para você pode ganhar um novo significado na vida de outra pessoa. O Bazar do Voluntariado do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) é a ponte entre a comunidade e a assistência prestada diariamente à população.



O Bazar recebe doações todas as quartas-feiras, das 14h às 16h, na rua Doutor Leonardo Cavalcanti, 350, no Centro de Jundiaí. Entre os itens aceitos estão roupas e calçados para crianças e adultos, roupas de cama, mesa e banho, acessórios, brinquedos, objetos de decoração, tapetes, louças, móveis e eletrodomésticos, desde que estejam em boas condições de uso.



Os itens passam por processo de triagem e organização, tudo realizado por voluntárias e, em seguida, são disponibilizados à comunidade por valores que variam entre R$ 3 e R$ 50. As formas de pagamento beneficiam quem deseja ajudar, podendo ser realizado em dinheiro, Pix ou cartão de débito.

Segundo a voluntária Silvia Aranha, o impacto do Bazar vai além do aspecto financeiro. “O Bazar cria uma verdadeira rede de cuidado. Aquilo que alguém doa hoje se transforma em benefício direto para outra pessoa amanhã. É um movimento de empatia, responsabilidade coletiva e compromisso com a comunidade”, destaca.



Além de promover recursos para obras de melhorias do Hospital, o Bazar também estimula o consumo consciente e o reaproveitamento de produtos, o que fortalece a economia circular e reduz o desperdício. “Doar é um gesto simples. Mas, quando se transforma em cuidado, ele ganha proporções muito maiores. Por isso, a participação de todos é essencial”, conclui Silvia.