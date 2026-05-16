Jundiaí sedia a partir deste domingo (17) o encontro da Rede Brasileira Cidade das Crianças e o Fórum Internacional das Infâncias. O evento reunirá gestores públicos, especialistas, educadores e representantes de comitês infantis do Brasil e de outros países em uma programação dedica à primeira infância, ao direito ao brincar, à escuta ativa e ao protagonismo infantil.

O evento terá como base os princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, especialmente o direito de ser ouvido e o direito ao brincar, conceitos que norteiam o trabalho da Rede Cidade das Crianças, inspirada no pedagogo italiano Francesco Tonucci. Entre os temas centrais estarão três princípios: inclusão; a participação das crianças nas decisões da cidade; e planejamento urbano pensado a partir do olhar infantil.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, as políticas voltadas à infância impactam diretamente o desenvolvimento da cidade nas próximas décadas. “Quando falamos em futuro, estamos falando diretamente das crianças que estão aqui hoje. Pensar a infância é pensar na cidade onde elas vão crescer, estudar, brincar, construir suas famílias, trabalhar e envelhecer. É pensar na cidade que elas vão ajudar a transformar”, destacou.