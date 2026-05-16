Jundiaí sedia a partir deste domingo (17) o encontro da Rede Brasileira Cidade das Crianças e o Fórum Internacional das Infâncias. O evento reunirá gestores públicos, especialistas, educadores e representantes de comitês infantis do Brasil e de outros países em uma programação dedica à primeira infância, ao direito ao brincar, à escuta ativa e ao protagonismo infantil.
O evento terá como base os princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, especialmente o direito de ser ouvido e o direito ao brincar, conceitos que norteiam o trabalho da Rede Cidade das Crianças, inspirada no pedagogo italiano Francesco Tonucci. Entre os temas centrais estarão três princípios: inclusão; a participação das crianças nas decisões da cidade; e planejamento urbano pensado a partir do olhar infantil.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, as políticas voltadas à infância impactam diretamente o desenvolvimento da cidade nas próximas décadas. “Quando falamos em futuro, estamos falando diretamente das crianças que estão aqui hoje. Pensar a infância é pensar na cidade onde elas vão crescer, estudar, brincar, construir suas famílias, trabalhar e envelhecer. É pensar na cidade que elas vão ajudar a transformar”, destacou.
No centro do debate, Jundiaí destacará experiências desenvolvidas no município, a exemplo do Comitê das Crianças, da Fábrica das Infâncias Japy, do Mundo das Crianças e do Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância (Ciempi), além de ações voltadas à participação infantil, educação e inclusão. Desde 2025, o município ampliou iniciativas voltadas às infâncias, mantendo programas já consolidados e implementando novas ações.
Entre as ações estão o ‘Escola da Gente’, a criação da ‘Câmara Temática Girassol’, dedicada à participação de crianças com deficiência e neurodivergentes na construção de políticas públicas, a primeira edição da ‘COPinha Japy’, com escuta infantil sobre mudanças climáticas, além do diálogo direto entre o ‘Comitê das Crianças’ e o prefeito.
Confira a programação
Domingo – 17/05
Encontro dos Comitês das Crianças
Local: Casa Catavento
Participação: representantes mirins de Jundiaí e Vinhedo em ação de escuta ativa com a exposição ‘A cidade que vivemos, a cidade que queremos’;
Durante a manhã: plenária final com participação das crianças e de autoridades;
Período da manhã: visita técnica ao Mundo das Crianças pelas equipes gestoras.
Segunda-feira – 18/05
Programação voltada às vivências territoriais e apresentação de boas práticas desenvolvidas em Jundiaí;
Roteiro: inclui visitas à Fábrica das Infâncias Japy, à Emeb Judith de Almeida Curado Arruda, à Emeb professora Dina Rosete Z. Cunninghan e ao Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância (Ciempi);
Apresentações sobre educação, brincar, ambiências e participação infantil.
Terça-feira – 19/05
Atividades acontecem em Jarinu, cidade que também integra o encontro;
Foco no alinhamento institucional e fortalecimento das políticas públicas para as infâncias;
Abertura oficial e painel internacional ‘A Política Pública da Primeira Infância em Rede’, conduzido por Francesco Tonucci;
Apresentações de iniciativas de municípios brasileiros;
Encerramento com a palestra ‘Criança em Movimento’, a formatura do Diplomado Brasileiro e lançamento da Associação Brasileira da Rede Cidade das Crianças, com apresentação do estatuto, objetivos e governança da entidade.