Jundiaí recebe no próximo domingo (17) a segunda edição da Feira de Artes Plásticas e Antiguidades. O evento será realizado na Praça Governador Pedro de Toledo, a Praça da Matriz, das 8h às 13h, no Centro. Ação é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e integra as ações de revitalização do Centro, o Centro da Gente, e busca valorizar artistas, colecionadores e expositores do município.

Além de incentivar a economia criativa e preservar memórias afetivas por meio das antiguidades e das artes, a feira fortalece a convivência e a ocupação cultural no Centro. A expectativa para esta edição é reunir ainda mais diversidade entre os expositores, despertando no público sentimentos de nostalgia e apreciação artística. A secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro, destacou a receptividade do evento. “Tivemos uma adesão muito positiva. É um espaço, acima de tudo, de socialização entre pessoas que gostam de consumir arte”, afirmou.

A Feira de Artes Plásticas e Antiguidades é realizada sempre aos terceiros domingos de cada mês, até novembro. Interessados em expor nas próximas edições podem se inscrever por meio de formulário on-line (CLICA AQUI).

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