O Departamento de Água e Esgoto (Dae) Jundiaí e a Prefeitura entregaram nesta quinta-feira (14) a rede coletora de esgoto do Vale dos Cebrantes. A obra representa uma transformação histórica para o bairro, que passa a contar, pela primeira vez, com sistema de esgotamento sanitário, levando mais saúde, dignidade e qualidade de vida para mais de 100 famílias.
Com investimento de R$ 2,1 milhões, viabilizado por meio de financiamento da Caixa Econômica Federal, a intervenção contempla 5,7 quilômetros de redes coletoras e interceptor de esgoto, encerrando uma demanda antiga da comunidade.
“Levar saneamento ao Vale dos Cebrantes é garantir dignidade, saúde e qualidade de vida para quem mora aqui. Temos trabalhado com determinação para que nenhum bairro de Jundiaí fique para trás. Essa entrega representa respeito com as pessoas e compromisso com o futuro da cidade”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
Com a conclusão da obra, os moradores deixam de depender de fossas sépticas para o descarte do esgoto. Agora, os efluentes passam a ser coletados e encaminhados ao sistema de tratamento, reduzindo impactos ambientais e promovendo avanços diretos na saúde pública e na preservação do meio ambiente.
Universalização do saneamento
A entrega também marca o início de uma nova etapa de investimentos no bairro. O próximo passo será a implantação da rede de distribuição de água no Vale dos Cebrantes. A obra terá investimento de R$ 2,2 milhões e prevê a implantação de 4,2 quilômetros de rede, beneficiando mais de 200 famílias. Os trabalhos têm previsão de início em junho e conclusão até o final deste ano.
“Seguimos levando obras importantes para todas as regiões de Jundiaí com foco na universalização do saneamento. Cada entrega representa mais qualidade de vida, desenvolvimento e cuidado com a população. Nosso compromisso é continuar avançando para que todos os bairros recebam investimentos estruturantes”, destacou o diretor-presidente da DAE Jundiaí, Daniel Bocalão.
Morador e presidente da Associação dos Moradores do Loteamento Vale dos Cebrantes, Edmilson Lima destacou a importância das melhorias para a comunidade. “Estamos muito felizes com a conclusão da obra de rede de esgoto e agora, sabendo que vai iniciar a extensão da rede de água, temos ainda mais motivos para comemorar. São melhorias que trazem saúde, preservação do meio ambiente e valorização para o bairro”.
A moradora Elisangela Lima, que vive na região há 26 anos, também comemorou a conquista. “Essa solicitação é muito antiga e agora ver esse sonho se tornando realidade nos deixa muito felizes”.
A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, do diretor-presidente da DAE Jundiaí, Daniel Bocalão, do presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira, dos vereadores Rodrigo Albino e Cristiano Lopes, da secretária de Habitação Social, Kelly Galbieri, além de representantes da Caixa Econômica Federal, lideranças comunitárias e moradores da região.