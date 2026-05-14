Com investimento de R$ 2,1 milhões, viabilizado por meio de financiamento da Caixa Econômica Federal, a intervenção contempla 5,7 quilômetros de redes coletoras e interceptor de esgoto, encerrando uma demanda antiga da comunidade.

O Departamento de Água e Esgoto (Dae) Jundiaí e a Prefeitura entregaram nesta quinta-feira (14) a rede coletora de esgoto do Vale dos Cebrantes. A obra representa uma transformação histórica para o bairro, que passa a contar, pela primeira vez, com sistema de esgotamento sanitário, levando mais saúde, dignidade e qualidade de vida para mais de 100 famílias.

“Levar saneamento ao Vale dos Cebrantes é garantir dignidade, saúde e qualidade de vida para quem mora aqui. Temos trabalhado com determinação para que nenhum bairro de Jundiaí fique para trás. Essa entrega representa respeito com as pessoas e compromisso com o futuro da cidade”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

Com a conclusão da obra, os moradores deixam de depender de fossas sépticas para o descarte do esgoto. Agora, os efluentes passam a ser coletados e encaminhados ao sistema de tratamento, reduzindo impactos ambientais e promovendo avanços diretos na saúde pública e na preservação do meio ambiente.

Universalização do saneamento

A entrega também marca o início de uma nova etapa de investimentos no bairro. O próximo passo será a implantação da rede de distribuição de água no Vale dos Cebrantes. A obra terá investimento de R$ 2,2 milhões e prevê a implantação de 4,2 quilômetros de rede, beneficiando mais de 200 famílias. Os trabalhos têm previsão de início em junho e conclusão até o final deste ano.