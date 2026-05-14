Desde março, a Prefeitura de Jundiaí vem intensificando as ações do Núcleo de Ordem Urbana em diferentes regiões da cidade, com atuação integrada entre a Guarda Municipal e secretarias municipais. A iniciativa já passou por oitos bairros: Jardim São Camilo, Jardim Novo Horizonte, Ponte São João, Vila Esperança, Vila Ana, Jardim Fepasa, Ivoturucaia e Jardim do Lago, além de outras áreas estratégicas monitoradas pelas equipes. Entre os pontos priorizados, o Jardim São Camilo e o Jardim Novo Horizonte já receberam as operações em outras oportunidades, em razão das demandas identificadas e do acompanhamento contínuo realizado pelo poder público.

O trabalho multissetorial tem como foco a reorganização dos espaços públicos, o fortalecimento da sensação de segurança da população e o atendimento social às pessoas em situação de vulnerabilidade. As ações também buscam enfrentar, de forma coordenada, demandas relacionadas à ocupação irregular de áreas públicas, tráfico de drogas, comércio irregular, descarte inadequado de materiais e ampliação da população em situação de rua.