Como parte da programação, nos dias 18 e 19 de maio , segunda e terça-feira, será instalada uma tenda de atendimento na Praça Governador Pedro de Toledo, a Praça da Matriz, no Centro de Jundiaí. O espaço funcionará das 9h às 17h, oferecendo serviços gratuitos, esclarecimento de dúvidas e apoio aos empreendedores.

Além das orientações de gestão e empreendedorismo, o período também será dedicado ao atendimento especial para a Declaração Anual do Microempreendedor Individual (DASN), obrigatória e com prazo de envio até 29 de maio.

Jundiaí recebe, entre os dias 18 e 29 de maio, uma programação especial da Semana do MEI, iniciativa voltada ao fortalecimento dos microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos negócios da cidade. A ação contará com atendimentos, orientações e atividades gratuitas promovidas pelo Sebrae-SP, com apoio da Prefeitura de Jundiaí, por meio do programa Centro da Gente.

A consultora de negócios do Sebrae-SP, Cíntia Gomes Bertão, comenta que a integração da tenda de atendimento ao Centro da Gente reafirma a parceria entre a instituição e a prefeitura em ações que aproximam os serviços e orientações aos empreendedores e empreendedoras locais. “Levar essa estrutura para o centro da cidade também é uma forma de facilitar o acesso dos MEIs a atendimentos importantes, como a declaração anual, além de incentivar a busca por capacitação, orientação de gestão e novas oportunidades para os negócios”, diz.

Para o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, essa integração também reforça o objetivo da Prefeitura de levar mais serviços e oportunidades para a população. “O Centro da Gente nasceu justamente com essa proposta de ocupar o centro da cidade com ações que valorizem as pessoas, fortaleçam o comércio, incentivem o empreendedorismo e aproximem os serviços públicos da população. A presença do Sebrae-SP dentro dessa programação amplia as oportunidades para os microempreendedores, facilita o acesso à orientação e contribui para movimentar ainda mais a região central. É uma parceria que gera resultados positivos para quem empreende, para os comerciantes e para toda a cidade”, afirma.

Na semana seguinte, do dia 25 a 29 de maio, além dos atendimentos direcionados à orientação para os MEIs, o escritório regional do Sebrae-SP em Jundiaí recebe a Loja Colaborativa do MEI. O espaço será destinado para que alguns microempreendedores individuais previamente selecionados possam expor e vender seus produtos ao longo da semana.