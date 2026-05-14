O Procon Jundiaí faz neste mês de maio uma ação de fiscalização em supermercados da cidade com foco na orientação aos estabelecimentos e na garantia de mais transparência nas relações de consumo. Durante as visitas, as equipes verificam o cumprimento das normas de defesa do consumidor, especialmente em relação à identificação correta de preços, clareza nas informações de promoções e descontos e organização dos produtos expostos aos clientes.

No primeiro dia da operação, os agentes vistoriaram diversos estabelecimentos da cidade e também reforçaram orientações sobre práticas que contribuem para uma experiência de compra mais segura e transparente para a população. Segundo o diretor do Procon Jundiaí, Marcelo Canale, a ação tem caráter preventivo e educativo. “Nosso objetivo é garantir que o consumidor tenha acesso às informações de forma clara e correta no momento da compra, além de orientar os estabelecimentos sobre o cumprimento da legislação.

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