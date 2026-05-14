14 de maio de 2026
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NESTA SEXTA-FEIRA

Jundiaí terá mutirão de empregos para 100 vagas em Itupeva

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O processo seletivo acontece em Jundiaí, mas as vagas são para atuação em Itupeva, com salários de R$ 2.265 a R$ 5.500, conforme as diferentes funções
O processo seletivo acontece em Jundiaí, mas as vagas são para atuação em Itupeva, com salários de R$ 2.265 a R$ 5.500, conforme as diferentes funções

A RD Saúde, das redes Raia e Drogasil, tem 100 vagas de emprego abertas para contratação imediata. A atuação será no centro de distribuição de Itupeva. O processo seletivo presencial ocorre nesta sexta-feira (15), das 9h às 16h, na Drogasil da avenida Jundiaí, no número 569 (ao lado do banco Santander).

A remuneração inicial varia entre R$ 2.265 e R$ 5.500, conforme as diferentes funções (auxiliares de reposição, operadores de empilhadeira, analistas e supervisores) e níveis. O pacote de benefícios inclui plano de saúde e odontológico, participação nos lucros, incentivo à educação (como a Universidade RD) e folga no aniversário, entre outros.

Confira abaixo alguns dos benefícios que acompanham as mais de 100 oportunidades de trabalho no Centro de Distribuição de Itupeva:

  • Planos de saúde e odontológico
  • Alimentação no local
  • Vale-transporte ou fretado
  • Auxílio academia (Wellhub – Gympass)
  • Participação nos lucros
  • Incentivos à educação
  • Estacionamento no local
  • Mental Clean – saúde mental
  • Seguro de vida
  • Auxílio funeral
  • Cesta de proteína e natalina
  • Day off
  • Clube de descontos

Confira os requisitos para cada cargo disponível

  • Auxiliar de reposição logística (64 vagas): ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental ou médio completo
  • Conferente Logística (10 vagas): ensino médio completo e experiência na área
  • Operador de empilhadeira (10 vagas): ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo, CNH e curso NR11
  • Assistente de administração logística (7 vagas): ter no mínimo 18 anos e ensino médio completo
  • Ajudante de Motorista (4 vagas): ter no mínimo 18 anos e ensino médio completo
  • Supervisor de operações do CD (3 vagas): ensino superior completo e experiência anterior
  • Analista de administração logística (1 vaga): ensino superior completo, domínio em Excel e ter experiencia na função
  • Coordenador de operações do CD (1 vaga): ensino superior completo e experiência prévia
  • Farmacêutico I (1 vaga): ensino superior completo em Farmácia e registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF)

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