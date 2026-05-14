A RD Saúde, das redes Raia e Drogasil, tem 100 vagas de emprego abertas para contratação imediata. A atuação será no centro de distribuição de Itupeva. O processo seletivo presencial ocorre nesta sexta-feira (15), das 9h às 16h, na Drogasil da avenida Jundiaí, no número 569 (ao lado do banco Santander).
A remuneração inicial varia entre R$ 2.265 e R$ 5.500, conforme as diferentes funções (auxiliares de reposição, operadores de empilhadeira, analistas e supervisores) e níveis. O pacote de benefícios inclui plano de saúde e odontológico, participação nos lucros, incentivo à educação (como a Universidade RD) e folga no aniversário, entre outros.
Confira abaixo alguns dos benefícios que acompanham as mais de 100 oportunidades de trabalho no Centro de Distribuição de Itupeva:
- Planos de saúde e odontológico
- Alimentação no local
- Vale-transporte ou fretado
- Auxílio academia (Wellhub – Gympass)
- Participação nos lucros
- Incentivos à educação
- Estacionamento no local
- Mental Clean – saúde mental
- Seguro de vida
- Auxílio funeral
- Cesta de proteína e natalina
- Day off
- Clube de descontos
Confira os requisitos para cada cargo disponível
- Auxiliar de reposição logística (64 vagas): ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental ou médio completo
- Conferente Logística (10 vagas): ensino médio completo e experiência na área
- Operador de empilhadeira (10 vagas): ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo, CNH e curso NR11
- Assistente de administração logística (7 vagas): ter no mínimo 18 anos e ensino médio completo
- Ajudante de Motorista (4 vagas): ter no mínimo 18 anos e ensino médio completo
- Supervisor de operações do CD (3 vagas): ensino superior completo e experiência anterior
- Analista de administração logística (1 vaga): ensino superior completo, domínio em Excel e ter experiencia na função
- Coordenador de operações do CD (1 vaga): ensino superior completo e experiência prévia
- Farmacêutico I (1 vaga): ensino superior completo em Farmácia e registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF)