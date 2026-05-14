A RD Saúde, das redes Raia e Drogasil, tem 100 vagas de emprego abertas para contratação imediata. A atuação será no centro de distribuição de Itupeva. O processo seletivo presencial ocorre nesta sexta-feira (15), das 9h às 16h, na Drogasil da avenida Jundiaí, no número 569 (ao lado do banco Santander).

A remuneração inicial varia entre R$ 2.265 e R$ 5.500, conforme as diferentes funções (auxiliares de reposição, operadores de empilhadeira, analistas e supervisores) e níveis. O pacote de benefícios inclui plano de saúde e odontológico, participação nos lucros, incentivo à educação (como a Universidade RD) e folga no aniversário, entre outros.

Confira abaixo alguns dos benefícios que acompanham as mais de 100 oportunidades de trabalho no Centro de Distribuição de Itupeva:

Planos de saúde e odontológico

Alimentação no local

Vale-transporte ou fretado

Auxílio academia (Wellhub – Gympass)

Participação nos lucros

Incentivos à educação

Estacionamento no local

Mental Clean – saúde mental

Seguro de vida

Auxílio funeral

Cesta de proteína e natalina

Day off

Clube de descontos

Confira os requisitos para cada cargo disponível