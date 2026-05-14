Promover qualificação profissional, ampliar as oportunidades de geração de renda e aproximar a população de áreas em crescimento no mercado de trabalho são os objetivos dos cursos gratuitos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) para o mês de junho. Ao todo, serão disponibilizadas 88 vagas em seis capacitações nas áreas de tecnologia, inteligência artificial, beleza e gastronomia.

As inscrições serão abertas à meia-noite desta sexta-feira, dia 15 de maio. Os cursos serão realizados em parceria com o Senai Jundiaí e também pelo próprio Funss, com opções voltadas tanto para quem busca o primeiro passo no mercado de trabalho quanto para quem deseja se aperfeiçoar profissionalmente ou empreender.

Entre os destaques, estão as capacitações ligadas à inteligência artificial generativa e computação em nuvem, temas cada vez mais presentes nas profissões do futuro. Também serão oferecidos cursos práticos nas áreas de beleza e gastronomia, focados no desenvolvimento de habilidades e possibilidades de renda extra.