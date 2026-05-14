14 de maio de 2026
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Cursos do Funss para junho unem tecnologia e empreendedorismo

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As inscrições serão abertas à meia-noite desta sexta-feira, dia 15 de maio
As inscrições serão abertas à meia-noite desta sexta-feira, dia 15 de maio

Promover qualificação profissional, ampliar as oportunidades de geração de renda e aproximar a população de áreas em crescimento no mercado de trabalho são os objetivos dos cursos gratuitos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) para o mês de junho. Ao todo, serão disponibilizadas 88 vagas em seis capacitações nas áreas de tecnologia, inteligência artificial, beleza e gastronomia.

As inscrições serão abertas à meia-noite desta sexta-feira, dia 15 de maio. Os cursos serão realizados em parceria com o Senai Jundiaí e também pelo próprio Funss, com opções voltadas tanto para quem busca o primeiro passo no mercado de trabalho quanto para quem deseja se aperfeiçoar profissionalmente ou empreender.

Entre os destaques, estão as capacitações ligadas à inteligência artificial generativa e computação em nuvem, temas cada vez mais presentes nas profissões do futuro. Também serão oferecidos cursos práticos nas áreas de beleza e gastronomia, focados no desenvolvimento de habilidades e possibilidades de renda extra.

As inscrições devem ser realizadas de forma on-line. Para se inscrever, acesse este link.

Confira os cursos para o mês de junho:

Parceria Senai

  • Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud
    Nº de vagas: 10
    Carga horária: 20h
    Período: 2/6 a 12/6, com aulas de terça a sexta
    Horário: das 18h30 às 22h
    Local: Senai Jundiaí – rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú
    Pré-requisitos: ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 18 anos completos
    Objetivo do curso
    O curso de Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud tem por objetivo desenvolver competências para utilização de modelos de inteligência artificial (IA) generativa de forma responsável e ética, diferenciando modelos de machine learning e modelos de linguagem grande (LLMs), utilizando prompts e parâmetros para orientar os resultados, baseando-se nos princípios de IA responsável. O curso promove atividades hands-on e demonstrações, por meio das quais os participantes irão se familiarizar com as diversas ferramentas e tecnologias de IA generativa da plataforma Google Cloud, proporcionando condições para que o aluno obtenha microcertificação (badges) emitidas pela Google Cloud.
  • Implantação de Serviços de Inteligência Artificial em Nuvem – Microsoft AI 900
    Nº de vagas: 10
    Carga horária: 40h
    Período: 15/6 a 22/7, com aulas de segunda e quarta
    Horário: das 18h30 às 22h
    Local: Senai Jundiaí – rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú
    Pré-requisitos: ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 16 anos completos
    Objetivo do curso
    O curso de Implantação de Serviços de Inteligência Artificial em Nuvem – Microsoft AI900 tem por objetivo preparar o estudante para possíveis certificações da Microsoft AI-900, desenvolvendo capacidades que possibilitem ao concluinte implementar serviços cognitivos de inteligência artificial, utilizando as principais tecnologias da área disponíveis nos serviços de nuvem.
  • Programação em Inteligências Artificiais Generativas
    Nº de vagas: 10
    Carga horária: 40h
    Período: 27/6 e 25/7, com aulas aos sábados
    Horário: das 8h10 às 17h10
    Local: Senai Jundiaí – rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú
    Pré-requisitos: ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 16 anos completos
    Objetivo do curso
    O curso de aperfeiçoamento profissional de Programação para Inteligência Artificial Generativa tem por objetivo implementar soluções de software através de inteligência artificial generativa, identificando e corrigindo erros comuns em aplicações, reescrevendo códigos com intuito de melhorar a compreensão de sua escrita e desempenho geral de aplicação, aprimorando o aprendizado de novas tecnologias.

Cursos Funss

  • Tranças - Iniciante
    Nº de vagas: 18
    Carga horária: 24h
    Período: 1/6 a 19/6, com aulas às segundas, quartas e sextas
    Horário: das 18h30 às 21h30
    Local: Fundo Social de Solidariedade – av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
    Pré-requisito: ter, no mínimo, 16 anos completos
  • Workshop de Carolinas e Bombas
    Nº de vagas: 20
    Carga horária: 4h
    Data: 3/6 (quarta-feira)
    Horário: das 8h30 às 12h30
    Local: Fundo Social de Solidariedade – av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
    Pré-requisito: ter, no mínimo, 16 anos completos
  • Salgados Assados
    Nº de vagas: 20
    Carga horária: 12h
    Data: 8 a 10/6, com aulas de segunda a quarta
    Horário: das 18h às 22h
    Local: Fundo Social de Solidariedade – av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
    Pré-requisito: ter, no mínimo, 16 anos completos

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