A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um adolescente de 17 anos, morador de um condomínio em Itupeva, que saiu de casa na tarde do último dia 12 para ir à academia e não foi mais visto. A motocicleta utilizada por ele foi encontrada abandonada na madrugada do dia seguinte, em Jundiaí.

Segundo a família, Fabrício dos Santos Dias deixou o condomínio por volta das 17h20, utilizando a moto dos pais. Ele informou que iria até a academia localizada no próprio residencial para treinar, mas não retornou após o horário habitual. Preocupados, os pais tentaram contato por telefone, porém não conseguiram falar com o filho. Em seguida, passaram a procurá-lo por conta própria e acionaram a polícia.

Imagens das câmeras de monitoramento do condomínio registraram o adolescente saindo sozinho na motocicleta cerca de três minutos após sair de casa.