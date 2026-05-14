A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um adolescente de 17 anos, morador de um condomínio em Itupeva, que saiu de casa na tarde do último dia 12 para ir à academia e não foi mais visto. A motocicleta utilizada por ele foi encontrada abandonada na madrugada do dia seguinte, em Jundiaí.
Segundo a família, Fabrício dos Santos Dias deixou o condomínio por volta das 17h20, utilizando a moto dos pais. Ele informou que iria até a academia localizada no próprio residencial para treinar, mas não retornou após o horário habitual. Preocupados, os pais tentaram contato por telefone, porém não conseguiram falar com o filho. Em seguida, passaram a procurá-lo por conta própria e acionaram a polícia.
Imagens das câmeras de monitoramento do condomínio registraram o adolescente saindo sozinho na motocicleta cerca de três minutos após sair de casa.
A família então buscou auxílio da Guarda Municipal de Jundiaí e, por meio do sistema OCR, conseguiu identificar a última localização da moto na região do Jardim Samambaia.
Como a família já havia morado naquele bairro, os pais iniciaram buscas na região e localizaram a motocicleta abandonada no estacionamento de uma academia. Pela manhã, os familiares solicitaram acesso às imagens de segurança do local, mas, segundo eles, a posição das câmeras não permitiu identificar se o adolescente entrou ou saiu da academia.
O celular do jovem, que ainda chegou a receber ligações por algum tempo após o desaparecimento, posteriormente deixou de funcionar.
O caso foi registrado na delegacia de Itupeva e encaminhado para investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí.