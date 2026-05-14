No mesmo período, a recusa familiar teve queda de 1,3 ponto percentual em São Paulo, resultado que contribui para ampliar o número de transplantes realizados no estado. Em números absolutos, 2025 atingiu 8.875 transplantes, o que representou 564 transplantes a mais em relação a 2024, quando o Estado registrou 8.311.

O Estado de São Paulo registrou aumento de 33,2% no número de doadores de órgãos em 2025. O total passou de 1.023, em 2024, para 1.363 em 2025, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Em Jundiaí, as captações também tiveram alta. Em 2024, o Hospital São Vicente (HSV) fez cinco captações de 25 órgãos (4 fígados, 10 rins, 8 córneas, 1 pulmão, 2 corações). Em 2025, foram seis captações de 30 órgãos (5 fígados, 12 rins, 10 córneas, 1 coração, 2 ossos).

São Paulo concentra a maior rede transplantadora do país e lidera a realização de transplantes no Brasil. No último ano, a Central Estadual de Transplantes registrou 5.886 de córnea, 2.031 de rim, 685 de fígado, 148 de coração, 68 de rim e pâncreas, 48 de pulmão e 15 de pâncreas.

“O aumento no número de doadores é resultado de um trabalho contínuo de capacitação e sensibilização dos profissionais de saúde em todo o estado, aliado à maior conscientização da população sobre a importância da doação de órgãos, contribuindo para que mais vidas sejam salvas”, afirma o coordenador da Central de Transplantes, Francisco de Assis Monteiro.

Hoje, 28.852 pacientes aguardam por um transplante em São Paulo. Para facilitar o acesso às informações, a SES-SP disponibiliza no aplicativo Poupatempo, por meio do programa Saúde Digital Paulista, uma ferramenta que permite ao paciente acompanhar o andamento do cadastro e sua posição na fila de transplantes.

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