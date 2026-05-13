A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Casa Civil e da Assessoria de Políticas para a Juventude e em parceria com a Fundação TVTEC, oferta aos jovens jundiaienses o Ponto+Jovem. O programa oferece aos adolescentes a oportunidade de experimentar novas áreas, desenvolver habilidades, trocar experiências e ganhar mais confiança para ingressar no mercado de trabalho.

A iniciativa promove atividades como oficinas e formações nas áreas de tecnologia, comunicação, produção de conteúdo, cultura e desenvolvimento pessoal, contribuindo tanto para a escolha de uma carreira quanto para o fortalecimento da autoestima e da expressão dos participantes.

A jovem Larissa Santanna Duarte Silva, de 16 anos, participou da oficina de oratória promovida pelo programa. O momento foi uma virada de chave para ela, que convivia com o nervosismo ao falar em público e viu na atividade uma oportunidade de superar esse desafio.