A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Casa Civil e da Assessoria de Políticas para a Juventude e em parceria com a Fundação TVTEC, oferta aos jovens jundiaienses o Ponto+Jovem. O programa oferece aos adolescentes a oportunidade de experimentar novas áreas, desenvolver habilidades, trocar experiências e ganhar mais confiança para ingressar no mercado de trabalho.
A iniciativa promove atividades como oficinas e formações nas áreas de tecnologia, comunicação, produção de conteúdo, cultura e desenvolvimento pessoal, contribuindo tanto para a escolha de uma carreira quanto para o fortalecimento da autoestima e da expressão dos participantes.
A jovem Larissa Santanna Duarte Silva, de 16 anos, participou da oficina de oratória promovida pelo programa. O momento foi uma virada de chave para ela, que convivia com o nervosismo ao falar em público e viu na atividade uma oportunidade de superar esse desafio.
A oficina, conduzida pelo professor Silvio Romão, reuniu cerca de 30 adolescentes da Guardinha (Associação de Educação do Homem de Amanhã) em uma aula dinâmica, descontraída e com linguagem próxima dos jovens. “Com certeza agora vou conseguir me comunicar melhor”, afirmou Larissa após a experiência.
Levi Pompermayer Salles, 18, também aproveitou as dicas. “Sempre tive vergonha de interagir com as pessoas. Com o que o professor nos passou, vou conseguir lidar melhor com o medo e transmitir a mensagem que eu preciso”, ressaltou.
Para acompanhar a programação de cursos e oficinas, os interessados devem ficar atentos à agenda da Fundação TVTEC. Outras informações e inscrições podem ser feitas pelos canais oficiais da TVTEC, inclusive pelo WhatsApp (11) 99729-4044.