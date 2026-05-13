13 de maio de 2026
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Ponto+Jovem impulsiona talentos para o mercado e para a vida

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O programa é realizado em parceria com a Fundação TVTEC
O programa é realizado em parceria com a Fundação TVTEC

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Casa Civil e da Assessoria de Políticas para a Juventude e em parceria com a Fundação TVTEC, oferta aos jovens jundiaienses o Ponto+Jovem. O programa oferece aos adolescentes a oportunidade de experimentar novas áreas, desenvolver habilidades, trocar experiências e ganhar mais confiança para ingressar no mercado de trabalho.

A iniciativa promove atividades como oficinas e formações nas áreas de tecnologia, comunicação, produção de conteúdo, cultura e desenvolvimento pessoal, contribuindo tanto para a escolha de uma carreira quanto para o fortalecimento da autoestima e da expressão dos participantes.

A jovem Larissa Santanna Duarte Silva, de 16 anos, participou da oficina de oratória promovida pelo programa. O momento foi uma virada de chave para ela, que convivia com o nervosismo ao falar em público e viu na atividade uma oportunidade de superar esse desafio.

A oficina, conduzida pelo professor Silvio Romão, reuniu cerca de 30 adolescentes da Guardinha (Associação de Educação do Homem de Amanhã) em uma aula dinâmica, descontraída e com linguagem próxima dos jovens. “Com certeza agora vou conseguir me comunicar melhor”, afirmou Larissa após a experiência.

Levi Pompermayer Salles, 18, também aproveitou as dicas. “Sempre tive vergonha de interagir com as pessoas. Com o que o professor nos passou, vou conseguir lidar melhor com o medo e transmitir a mensagem que eu preciso”, ressaltou.

Para acompanhar a programação de cursos e oficinas, os interessados devem ficar atentos à agenda da Fundação TVTEC. Outras informações e inscrições podem ser feitas pelos canais oficiais da TVTEC, inclusive pelo WhatsApp (11) 99729-4044.

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