Estão abertas as inscrições para o lançamento oficial do programa ‘Loja do Futuro’, promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, em parceria com o Sebrae-SP e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas por meio de formulário on-line (CLICA AQUI).
O lançamento será realizado no auditório do Sincomércio, em Jundiaí, na próxima terça-feira (19, às 18h30. A abertura contará com uma palestra que irá abordar a inteligência artificial para os negócios com foco em como a IA pode aumentar as vendas, acesso a ferramentas práticas para melhorar atendimento e produtividade e como os pequenos negócios podem usar IA de forma simples e acessível.
Modernização e capacitação
O ‘Loja do Futuro’ é um programa do Sebrae-SP que tem como objetivo principal modernizar o varejo físico e digital, capacitando micro e pequenas empresas para que aumentem as vendas e melhorem em eficiência por meio da inovação, tecnologia, digitalização e gestão moderna.
De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP, Marco Ramos, a realização do programa é inédita em Jundiaí. “Realizar o lançamento do ‘Loja do Futuro’ com foco em Inteligência Artificial é uma forma de mostrar ao varejista que a tecnologia já faz parte do presente dos negócios e pode ser aplicada de maneira simples e acessível, independentemente do porte da empresa. Nosso objetivo com esse evento é justamente desmistificar o uso dessas ferramentas e mostrar, na prática, como elas podem fortalecer a competitividade do varejo local”, comenta.
A partir do lançamento do programa serão mapeados quais as principais dores e necessidades dos varejistas de Jundiaí para, assim, os conteúdos serem adaptados e aplicados por meio de palestras ministradas por especialistas do setor, oficinas práticas e consultorias individualizadas.
Serviço
Lançamento do programa ‘Loja do Futuro’ em Jundiaí
Data: 19/05
Horário: 18h30
Local: Auditório do Sincomercio Jundiaí
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 584 – Centro
Link de inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/jAD4Lfmhx6