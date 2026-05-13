

Estão abertas as inscrições para o lançamento oficial do programa ‘Loja do Futuro’, promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, em parceria com o Sebrae-SP e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas por meio de formulário on-line (CLICA AQUI).

O lançamento será realizado no auditório do Sincomércio, em Jundiaí, na próxima terça-feira (19, às 18h30. A abertura contará com uma palestra que irá abordar a inteligência artificial para os negócios com foco em como a IA pode aumentar as vendas, acesso a ferramentas práticas para melhorar atendimento e produtividade e como os pequenos negócios podem usar IA de forma simples e acessível.

Modernização e capacitação

O ‘Loja do Futuro’ é um programa do Sebrae-SP que tem como objetivo principal modernizar o varejo físico e digital, capacitando micro e pequenas empresas para que aumentem as vendas e melhorem em eficiência por meio da inovação, tecnologia, digitalização e gestão moderna.