A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, premiou nesta quarta-feira (13) os lojistas vencedores do Concurso de Vitrines – Dia das Mães 2026.

Os estabelecimentos vencedores desta edição foram:

1º lugar - Consulado das Festas;

2º lugar - Vestindo Girassol;

3º lugar - Pop Closet.

De acordo com a CDL, a iniciativa focou na criação de vitrines criativas e atrativas para a data, que é a segunda mais importante para o varejo, perdendo apenas para o Natal. O incentivo buscou ainda o fortalecimento do comércio local e em uma experiência diferenciada aos consumidores.