A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, premiou nesta quarta-feira (13) os lojistas vencedores do Concurso de Vitrines – Dia das Mães 2026.
Os estabelecimentos vencedores desta edição foram:
- 1º lugar - Consulado das Festas;
- 2º lugar - Vestindo Girassol;
- 3º lugar - Pop Closet.
De acordo com a CDL, a iniciativa focou na criação de vitrines criativas e atrativas para a data, que é a segunda mais importante para o varejo, perdendo apenas para o Natal. O incentivo buscou ainda o fortalecimento do comércio local e em uma experiência diferenciada aos consumidores.
Eleição da melhor vitrine
A avaliação das vitrines foi realizada por um júri técnico composto por Pollyana Diniz, representante do Senac Jundiaí, Wagner Dini, representante do Sesc Jundiaí, e João Garrido, especialista em merchandising. Os jurados analisaram critérios como criatividade, harmonia visual, iluminação, uso do espaço, adequação ao tema e impacto visual no consumidor.
O presidente da CDL Jundiaí e do Sincomercio Jundiaí e Região, Edison Maltoni, destaca que a ação vai além da premiação e fortalece a conexão entre os lojistas. “Esta iniciativa promove troca de experiências, valorização do comércio local e criação de oportunidades para que os lojistas se destaquem e atraiam mais consumidores”.
Além do reconhecimento aos vencedores, a cerimônia também marcou um momento de integração entre os participantes e valorização da criatividade no comércio local.