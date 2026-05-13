13 de maio de 2026
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DIA DAS MÃES

CDL Jundiaí divulga e premia vencedores do Concurso de Vitrines 

Por Da redação | CDL Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / CDL Jundiaí
Iniciativa valoriza o comércio local e incentiva a criatividade na composição de vitrines
Iniciativa valoriza o comércio local e incentiva a criatividade na composição de vitrines

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, premiou nesta quarta-feira (13) os lojistas vencedores do Concurso de Vitrines – Dia das Mães 2026.

Os estabelecimentos vencedores desta edição foram:

  • 1º lugar - Consulado das Festas;
  • 2º lugar - Vestindo Girassol;
  • 3º lugar - Pop Closet.

De acordo com a CDL, a iniciativa focou na criação de vitrines criativas e atrativas para a data, que é a segunda mais importante para o varejo, perdendo apenas para o Natal. O incentivo buscou ainda o fortalecimento do comércio local e em uma experiência diferenciada aos consumidores.

Eleição da melhor vitrine

A avaliação das vitrines foi realizada por um júri técnico composto por Pollyana Diniz, representante do Senac Jundiaí, Wagner Dini, representante do Sesc Jundiaí, e João Garrido, especialista em merchandising. Os jurados analisaram critérios como criatividade, harmonia visual, iluminação, uso do espaço, adequação ao tema e impacto visual no consumidor.

O presidente da CDL Jundiaí e do Sincomercio Jundiaí e Região, Edison Maltoni, destaca que a ação vai além da premiação e fortalece a conexão entre os lojistas. “Esta iniciativa promove troca de experiências, valorização do comércio local e criação de oportunidades para que os lojistas se destaquem e atraiam mais consumidores”.

Além do reconhecimento aos vencedores, a cerimônia também marcou um momento de integração entre os participantes e valorização da criatividade no comércio local.

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