13 de maio de 2026
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NOVAS REGRAS

Jundiaí intensifica diálogo com educadores sobre nova lei federal

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Os encontros são realizados desde fevereiro deste ano
Os encontros são realizados desde fevereiro deste ano

A Prefeitura de Jundiaí está intensificando as reuniões com profissionais da educação para discutir sobre os impactos da Lei Federal nº 15.326/2026, que inclui os professores de educação infantil como profissionais do magistério e define professores da educação infantil. Os encontros são realizados desde fevereiro deste ano.

Na última semana, novas reuniões foram promovidas com a participação do prefeito Gustavo Martinelli, da secretária de Educação, Priscila Costa, do secretário de Justiça e Cidadania, Gleison Aredes, do secretário de Finanças, Lucas Lusvarghi, além do secretário adjunto de Gestão de Pessoas, Carlos Umberto Rossi.

Em janeiro a nova lei foi sancionada pelo Governo Federal. De lá para cá, a administração municipal realiza uma análise técnica e jurídica criteriosa sobre a norma, considerando aspectos constitucionais, fiscais e a realidade do município na organização do quadro de servidores. De acordo com a Prefeitura, esta avaliação busca garantir segurança jurídica e responsabilidade nas decisões.

Com base nas reuniões realizadas com professoras e educadoras da rede, a administração municipal definiu a criação de um grupo de trabalho que terá como missão acompanhar os novos desdobramentos da Lei, priorizando o diálogo entre as áreas técnicas, jurídicas e os servidores.

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