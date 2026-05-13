A Prefeitura de Jundiaí está intensificando as reuniões com profissionais da educação para discutir sobre os impactos da Lei Federal nº 15.326/2026, que inclui os professores de educação infantil como profissionais do magistério e define professores da educação infantil. Os encontros são realizados desde fevereiro deste ano.

Na última semana, novas reuniões foram promovidas com a participação do prefeito Gustavo Martinelli, da secretária de Educação, Priscila Costa, do secretário de Justiça e Cidadania, Gleison Aredes, do secretário de Finanças, Lucas Lusvarghi, além do secretário adjunto de Gestão de Pessoas, Carlos Umberto Rossi.

Em janeiro a nova lei foi sancionada pelo Governo Federal. De lá para cá, a administração municipal realiza uma análise técnica e jurídica criteriosa sobre a norma, considerando aspectos constitucionais, fiscais e a realidade do município na organização do quadro de servidores. De acordo com a Prefeitura, esta avaliação busca garantir segurança jurídica e responsabilidade nas decisões.