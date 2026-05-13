Acontece no próximo final de semana, 16 e 17 de maio, em Jundiaí, a 112ª edição da tradicional Romaria Diocesana ao Santuário do Bom Jesus de Pirapora. O evento reúne milhares de religiosos e é reconhecido como patrimônio imaterial do município e do Estado de São Paulo.

Para garantir a segurança dos romeiros, a organização do evento e o apoio necessários aos participantes, a Prefeitura realizou uma reunião de alinhamento com representantes da Associação dos Romeiros de Jundiaí e secretarias municipais envolvidas na operação do evento. Participaram do encontro o prefeito Gustavo Martinelli; o presidente da Romaria Diocesana e da Associação dos Romeiros de Jundiaí, Adilson Bardi; o diretor jurídico da Romaria e da associação, Geraldo Vendrame; a secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula Almeida; e o secretário de Justiça e Cidadania, Gleison Aredes.

Entre as pautas discutidas estiveram as ações integradas entre as secretarias municipais e a organização da Romaria, com foco na segurança, mobilidade e acolhimento dos romeiros ao longo de todo o trajeto. “É um trabalho construído em parceria, com diálogo e organização, que garante segurança e acolhimento aos romeiros durante todo o percurso. A Prefeitura sempre esteve ao nosso lado com os veículos de apoio e toda a estrutura necessária para que essa tradição tão importante da nossa cidade continue acontecendo com tranquilidade e respeito à fé de todos”, destacou Geraldo Vendrame.

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