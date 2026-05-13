Acontece no próximo final de semana, 16 e 17 de maio, em Jundiaí, a 112ª edição da tradicional Romaria Diocesana ao Santuário do Bom Jesus de Pirapora. O evento reúne milhares de religiosos e é reconhecido como patrimônio imaterial do município e do Estado de São Paulo.
Para garantir a segurança dos romeiros, a organização do evento e o apoio necessários aos participantes, a Prefeitura realizou uma reunião de alinhamento com representantes da Associação dos Romeiros de Jundiaí e secretarias municipais envolvidas na operação do evento. Participaram do encontro o prefeito Gustavo Martinelli; o presidente da Romaria Diocesana e da Associação dos Romeiros de Jundiaí, Adilson Bardi; o diretor jurídico da Romaria e da associação, Geraldo Vendrame; a secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula Almeida; e o secretário de Justiça e Cidadania, Gleison Aredes.
Entre as pautas discutidas estiveram as ações integradas entre as secretarias municipais e a organização da Romaria, com foco na segurança, mobilidade e acolhimento dos romeiros ao longo de todo o trajeto. “É um trabalho construído em parceria, com diálogo e organização, que garante segurança e acolhimento aos romeiros durante todo o percurso. A Prefeitura sempre esteve ao nosso lado com os veículos de apoio e toda a estrutura necessária para que essa tradição tão importante da nossa cidade continue acontecendo com tranquilidade e respeito à fé de todos”, destacou Geraldo Vendrame.
Confira a programação
Quinta-feira - 14 de maio
19h30 – Missa de Envio
Local: Catedral Nossa Senhora do Desterro – Praça Governador Pedro de Toledo
Sábado - 16 de maio
7h – Saída da Romaria da Igreja do Bairro da Varginha
15h30 – Entrada da Romaria em Pirapora do Bom Jesus, em procissão com hinos e orações em louvor ao Bom Jesus
Domingo - 17 de maio
5h – Santa Missa Romeira no Santuário do Bom Jesus
8h – Saída da Romaria de Pirapora do Bom Jesus
16h – Concentração na Vila Rami para entrada em procissão até a Catedral Nossa Senhora do Desterro