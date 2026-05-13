13 de maio de 2026
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FALECIMENTO

Morre Jair de Paula, dono da padaria Carpas

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo Pessoal
O corpo de Jair de Paula será sepultado no Cemitério Parque da Paz
O corpo de Jair de Paula será sepultado no Cemitério Parque da Paz

Morreu na manhã desta quarta-feira (13) o senhor Jair de Paula, proprietário da tradicional Padaria Carpas, localizada no Jardim Carpas. Jair era um antigo comerciante do bairro, querido por todos que frequentavam seu comércio, sendo reconhecido pelo carinho, respeito e amizade com toda a comunidade.

Torcedor apaixonado do Santos Futebol Clube e do Paulista Futebol Clube, ele gostava de acompanhar os jogos no estádio Jayme Cintra, sempre apoiando o Galo da Japi.

Seu velório acontece até as 17h desta quarta-feira, no Cemitério Parque da Paz, onde seu corpo será sepultado. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor.

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