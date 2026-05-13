O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) repudia veementemente e manifesta profunda preocupação com a medida do Governo Federal de extinguir a tributação sobre remessas internacionais de até US$ 50, conhecida como “taxa das blusinhas”. A decisão representa grave retrocesso para a sociedade, a indústria e o varejo do Brasil, colocando em risco milhões de empregos.
Ao conceder inaceitável tratamento favorecido às plataformas estrangeiras de e-commerce, o país amplia a desigualdade competitiva já enfrentada pelas empresas brasileiras, que convivem com elevada carga tributária, juros altos e rígidas exigências regulatórias e trabalhistas.
Trata-se de uma afronta à sociedade, uma decisão irresponsável, que penaliza quem produz, investe e gera empregos em território nacional.
O Ciesp defende um ambiente de concorrência justa, capaz de fortalecer a produção nacional, estimular investimentos e preservar empregos formais. O Brasil precisa de medidas que valorizem sua indústria e seu varejo e ampliem sua competitividade e não de ações que aprofundem a desigualdade tributária e enfraqueçam a economia nacional.
A indústria nacional não pede privilégios. Quer apenas que os estrangeiros paguem os mesmos impostos que os brasileiros. É uma questão de justiça e de defesa dos empregos e dos investimentos de quem produz e trabalha no Brasil.