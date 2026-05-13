O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) repudia veementemente e manifesta profunda preocupação com a medida do Governo Federal de extinguir a tributação sobre remessas internacionais de até US$ 50, conhecida como “taxa das blusinhas”. A decisão representa grave retrocesso para a sociedade, a indústria e o varejo do Brasil, colocando em risco milhões de empregos.

Ao conceder inaceitável tratamento favorecido às plataformas estrangeiras de e-commerce, o país amplia a desigualdade competitiva já enfrentada pelas empresas brasileiras, que convivem com elevada carga tributária, juros altos e rígidas exigências regulatórias e trabalhistas.

Trata-se de uma afronta à sociedade, uma decisão irresponsável, que penaliza quem produz, investe e gera empregos em território nacional.