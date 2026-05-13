Com o objetivo de fortalecer os pequenos negócios da cidade e apoiar empreendedores nos desafios do dia a dia, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, através do programa Desenvolve +, em parceria com o Sebrae, lança o programa Missão Empreendedora.

A iniciativa foi criada para ajudar empresários que possuem bons produtos ou serviços, mas ainda enfrentam dificuldades em áreas como gestão, vendas, posicionamento de marca e uso estratégico de ferramentas para crescimento do negócio.

As inscrições estarão abertas até o dia 17 de maio e podem ser feitas on-line, neste link, disponibilizado pela organização. As vagas são limitadas.