13 de maio de 2026
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CAPACITAÇÃO GRATUITA

'Missão Empreendedora' ajuda empresas a crescerem com estratégia

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A iniciativa visa ajudar empresários com gestão, vendas, posicionamento de marca e uso estratégico de ferramentas para crescimento
A iniciativa visa ajudar empresários com gestão, vendas, posicionamento de marca e uso estratégico de ferramentas para crescimento

Com o objetivo de fortalecer os pequenos negócios da cidade e apoiar empreendedores nos desafios do dia a dia, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, através do programa Desenvolve +, em parceria com o Sebrae, lança o programa Missão Empreendedora.

A iniciativa foi criada para ajudar empresários que possuem bons produtos ou serviços, mas ainda enfrentam dificuldades em áreas como gestão, vendas, posicionamento de marca e uso estratégico de ferramentas para crescimento do negócio.

As inscrições estarão abertas até o dia 17 de maio e podem ser feitas on-line, neste link, disponibilizado pela organização. As vagas são limitadas.

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O programa oferecerá uma jornada completa de capacitação, unindo teoria e prática, com conteúdos aplicados ao dia a dia dos empreendedores, orientações estratégicas e atividades voltadas ao fortalecimento das empresas. A proposta é auxiliar os participantes a tomarem decisões mais assertivas, ampliarem a competitividade e buscarem um crescimento sustentável.

Além das capacitações, os participantes terão acompanhamento individual dos resultados. A partir dessa avaliação, o Sebrae realizará consultorias personalizadas, de acordo com as necessidades e desafios de cada negócio.

A ação também reforça a parceria entre a prefeitura e o Sebrae para ampliar o acesso dos empreendedores locais a programas de qualificação e desenvolvimento empresarial.

Caso o número de inscritos seja maior que a quantidade de vagas disponíveis, será realizado um sorteio no dia 19 de maio, às 11h, com transmissão ao vivo pelo canal da TVTEC Jundiaí no YouTube.

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