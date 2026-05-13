O Governo do Estado de São Paulo lançou nesta terça-feira (12) o Licencia.SP, plataforma que organiza e digitaliza o licenciamento ambiental nos municípios, permitindo que todas as etapas sejam realizadas em ambiente on-line.

Desenvolvido pela Prodesp, vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), em parceria com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), o sistema permite realizar todo o licenciamento, do protocolo à emissão das licenças. A proposta é reduzir etapas manuais, dar mais previsibilidade aos prazos e apoiar a gestão das prefeituras.

A ferramenta integra informações, organiza o fluxo de análise e permite acompanhamento em tempo real, contribuindo para decisões mais ágeis e maior transparência ao longo do processo. Com critérios técnicos padronizados e alinhados às diretrizes ambientais do Estado, a plataforma também fortalece a segurança jurídica das análises.