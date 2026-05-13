Os entregadores que passaram pelo local receberam folhetos com dicas úteis para o dia a dia no trânsito, brindes como antenas corta-pipa e ainda participaram de sorteios de capacetes e trocas de óleo.

O Espaço de Apoio e Convivência dos Entregadores, conhecido como ‘Espaço Motoboy’, inaugurado pela Prefeitura de Jundiaí em dezembro de 2025, segue se consolidando como um importante ponto de acolhimento e descanso para os trabalhadores. Nesta semana, o local foi palco de uma ação especial do movimento Maio Amarelo, campanha voltada à conscientização sobre a preservação da vida e a construção de um trânsito mais seguro.

Realizada em parceria com a Mila Moto, a ação reforçou a importância do respeito às leis de trânsito, da preservação da vida e do uso adequado de equipamentos de segurança, como capacetes e luvas. O mototaxista por aplicativo César Aparecido, valorizou a ação junto aos colegas de duas rodas. “É importante reforçar as mensagens do Maio Amarelo e receber dicas como o momento correto da frenagem. Muitos condutores se descuidam e acabam provocando acidentes, principalmente os iniciantes”, disse César.

Para o gerente geral e instrutor de pilotagem da Mila Moto, Augusto Tomaz Amadi Dalcin, esta é mais uma parceria fundamental da empresa com a prefeitura. “Já estamos juntos no treinamento dos motociclistas – realizado mensalmente – e no Espaço Motoboy. Realizar essa ação do Maio Amarelo aqui é acolher os condutores, que percebem o zelo que estamos tendo com eles. Motociclistas conscientes nos ajudarão a fazer um trânsito mais seguro”, emendou Augusto.

“Estamos atuando junto a todos os atores que fazem parte de um trânsito seguro e sem sinistros. O segmento dos motociclistas é bastante importante na educação e prevenção, pilares essenciais do movimento Maio Amarelo”, completou a secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Ana Paula de Almeida.