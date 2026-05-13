Com o objetivo de fiscalizar, prevenir e combater o furto de veículos em Jundiaí, foi decretada a lei 10.051, que visa a fiscalização e regulamentação das empresas que atuam no desmanche de veículos automotores. Segundo dados do Detran, apenas oito estabelecimentos são credenciados pelo órgão para a comercialização de peças de automóveis. Em Várzea Paulista e Itupeva apenas um em cada uma delas e em Campo Limpo Paulista não há nenhum estabelecimento credenciado. A lei ainda será regulamentada pelo Executivo.
Para quem comercializa, as fiscalizações são importantes para evitar prejuízo aos próprios consumidores. Segundo Emerson Cecati, funcionário de uma loja credenciada pelo Detran, as peças vendidas no local são retiradas de veículos comprados em leilões. “Temos todos os veículos baixados e o Detran fiscaliza periodicamente para mantermos a segurança dos nossos produtos vendidos. Não compramos carro na porta, somente com procedência”.
Entre janeiro e abril de 2026, o Detran realizou 531 fiscalizações a desmontes credenciados e desmanches clandestinos no Estado, número 370% superior ao volume de fiscalizações (113) realizadas em igual período do ano passado.
Na região de Jundiaí, em 2026 foram realizadas 16 fiscalizações a desmontes credenciados, sendo dez deles dentro do município. Ao longo de 2025 foram fiscalizados 17 desmontes credenciados e três desmanches clandestinos na região, sendo cinco em Jundiaí.
De acordo com o Detran, os principais motivos de autuações junto a desmontes durante as fiscalizações são as peças sem rastreabilidade; a não apresentação de notas fiscais; ausência de laudo técnico dos veículos; venda de itens de segurança dos veículos (cuja venda é proibida).
Segundo a Prefeitura de Jundiaí, a GM realiza periodicamente ações de combate ao furto e roubo de veículos. Também dá apoio à fiscalização de comércios que vendem ilegalmente diversos tipos de produtos.
Crime
A receptação é crime (previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro), o artigo pune quem adquire ou vende peças de origem duvidosa com pena de três a oito anos de reclusão, além de multa. Para o comerciante de peças, a lei é mais severa, basta que as circunstâncias indiquem que a origem era duvidosa (preço muito abaixo do mercado, ausência de nota fiscal, falta de etiquetas de rastreabilidade ou numeração raspada).
O operador de guincho, João Silveira, 67, conta que há alguns lugares que vendem peças sem procedência, mas a maioria não é produto de roubo. “É difícil achar o lugar, mas se perguntar para as pessoas certas é possível encontrar quem venda peças quatro vezes menos do que o valor em outras lojas. A maioria são carros entregues para receber o valor do seguro. O dono entrega o carro de manhã e de tarde já está fazendo o procedimento para receber a indenização”, conta.
Denúncias
A população pode denunciar locais suspeitos de venda irregular de autopeças, credenciados ou não, pela plataforma de manifestações do Governo de São Paulo, o FalaSP (fala.sp.gov.br), motivando fiscalizações especiais pelas equipes do Detran-SP.