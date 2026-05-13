Com o objetivo de fiscalizar, prevenir e combater o furto de veículos em Jundiaí, foi decretada a lei 10.051, que visa a fiscalização e regulamentação das empresas que atuam no desmanche de veículos automotores. Segundo dados do Detran, apenas oito estabelecimentos são credenciados pelo órgão para a comercialização de peças de automóveis. Em Várzea Paulista e Itupeva apenas um em cada uma delas e em Campo Limpo Paulista não há nenhum estabelecimento credenciado. A lei ainda será regulamentada pelo Executivo.

Para quem comercializa, as fiscalizações são importantes para evitar prejuízo aos próprios consumidores. Segundo Emerson Cecati, funcionário de uma loja credenciada pelo Detran, as peças vendidas no local são retiradas de veículos comprados em leilões. “Temos todos os veículos baixados e o Detran fiscaliza periodicamente para mantermos a segurança dos nossos produtos vendidos. Não compramos carro na porta, somente com procedência”.

Entre janeiro e abril de 2026, o Detran realizou 531 fiscalizações a desmontes credenciados e desmanches clandestinos no Estado, número 370% superior ao volume de fiscalizações (113) realizadas em igual período do ano passado.

Na região de Jundiaí, em 2026 foram realizadas 16 fiscalizações a desmontes credenciados, sendo dez deles dentro do município. Ao longo de 2025 foram fiscalizados 17 desmontes credenciados e três desmanches clandestinos na região, sendo cinco em Jundiaí.