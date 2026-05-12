O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí iniciou a 33ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) com o tema ‘Segurança é vida – A força da nossa gente’. Neste ano, a edição reafirma o olhar da empresa para o que representa sua maior força: as pessoas. O evento é organizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (Cipa+A). A programação é voltada aos servidores e segue até a próxima sexta-feira (15).
A cerimônia de abertura contou com a presença do diretor-presidente, Daniel Bocalão, dos diretores superintendentes de Engenharia e Gestão, João Viveiros e Helen Cappelletti de Lima, além do conselheiro de administração Daniel Lunardi Petrin, reforçando o compromisso da empresa com a cultura de prevenção e o bem-estar das equipes.
“A Sipat é um momento em que paramos para olhar para as pessoas que fazem a Dae acontecer todos os dias. Investir em segurança e saúde não é apenas uma obrigação — é respeito e valorização de cada servidor”, destacou Bocalão.
O destaque do primeiro dia foi a palestra sobre ‘Hierarquia de Riscos e Brigada de Incêndio’, ministrada pelo bombeiro e policial militar Augusto Carlos Cassaniga. Com uma trajetória marcante, Cassaniga atuou no combate ao incêndio do Edifício Joelma, em São Paulo, em 1974. “Me sinto muito satisfeito por estar aqui hoje, abrindo a programação de uma semana tão importante como esta, e por presenciar os esforços de uma empresa em destacar a importância da prevenção e do cuidado”, afirmou o palestrante.
Além da palestra principal, o primeiro dia contou com ações de auriculoterapia, uma palestra com foco em saúde mental e uma oficina de defesa pessoal. A programação conta ainda com diversas atividades voltadas à conscientização, qualidade de vida e segurança no ambiente de trabalho até na sexta-feira.