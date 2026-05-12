O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí iniciou a 33ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) com o tema ‘Segurança é vida – A força da nossa gente’. Neste ano, a edição reafirma o olhar da empresa para o que representa sua maior força: as pessoas. O evento é organizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (Cipa+A). A programação é voltada aos servidores e segue até a próxima sexta-feira (15).

A cerimônia de abertura contou com a presença do diretor-presidente, Daniel Bocalão, dos diretores superintendentes de Engenharia e Gestão, João Viveiros e Helen Cappelletti de Lima, além do conselheiro de administração Daniel Lunardi Petrin, reforçando o compromisso da empresa com a cultura de prevenção e o bem-estar das equipes.

“A Sipat é um momento em que paramos para olhar para as pessoas que fazem a Dae acontecer todos os dias. Investir em segurança e saúde não é apenas uma obrigação — é respeito e valorização de cada servidor”, destacou Bocalão.