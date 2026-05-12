A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), divulgou nesta terça-feira (12), uma lista com 61 nomes da terceira chamada da lista de espera para as aulas de natação das turmas “Estrela do Mar”, “Iniciação Adulto” e “60+ Iniciação”. A publicação foi realizada na Imprensa Oficial do Município, edição 5817, páginas 9 e 10.

As aulas gratuitas serão ministradas na piscina do Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Junior, dentro do CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú. As matrículas só estarão disponíveis na próxima segunda-feira (18), das 8h às 12h30 e das 13h30 às 17h, no mesmo local onde ocorrerão as aulas, na avenida Amadeu Ribeiro, s/n°.

Os convocados nesta terceira chamada deverão apresentar RG ou CPF original, comprovante de residência em nome do candidato ou responsável - contas oficiais ou contrato de locação com firma reconhecida, atestado médico dermatológico recente, uma foto 3×4 recente - digital, disponível no celular, além de preencher o PAR-Q - Questionário de Prontidão para Atividade Física, que integra a ficha cadastral disponibilizada no local de inscrição.