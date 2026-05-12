12 de maio de 2026
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AULAS GRATUITAS

Jundiaí faz nova chamada de contemplados para natação no Bolão

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A nova lista de contemplados está publicada na Imprensa Oficial do Município
A nova lista de contemplados está publicada na Imprensa Oficial do Município

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), divulgou nesta terça-feira (12), uma lista com 61 nomes da terceira chamada da lista de espera para as aulas de natação das turmas “Estrela do Mar”, “Iniciação Adulto” e “60+ Iniciação”. A publicação foi realizada na Imprensa Oficial do Município, edição 5817, páginas 9 e 10.

As aulas gratuitas serão ministradas na piscina do Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Junior, dentro do CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú. As matrículas só estarão disponíveis na próxima segunda-feira (18), das 8h às 12h30 e das 13h30 às 17h, no mesmo local onde ocorrerão as aulas, na avenida Amadeu Ribeiro, s/n°.

Os convocados nesta terceira chamada deverão apresentar RG ou CPF original, comprovante de residência em nome do candidato ou responsável - contas oficiais ou contrato de locação com firma reconhecida, atestado médico dermatológico recente, uma foto 3×4 recente - digital, disponível no celular, além de preencher o PAR-Q - Questionário de Prontidão para Atividade Física, que integra a ficha cadastral disponibilizada no local de inscrição.

Em caso de dúvidas, o e-mail para esclarecimentos é natacao@jundiai.sp.gov.br. CLICA AQUI e confira a lista de contemplados na terceira chamada.

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