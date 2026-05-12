Representantes da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat) de Jundiaí e da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), do Governo do Estado de São Paulo, se reuniram na última semana no Paço Municipal para discutir melhorias que a Prefeitura de Jundiaí fará nas estradas rurais do município e sobre a reativação da Casa da Agricultura da cidade.

Participaram do encontro a secretária Marcela Moro, o diretor do Departamento de Agronegócios da Smaat, Sérgio Mesquita Pompermaier, o diretor geral da Cati, Ricardo Pereira, e o diretor da regional de Campinas do órgão, Rodrigo Bacan. Segundo Sérgio, a pasta e a Cati estão definindo detalhes da parceria para a revitalização das vias, como detalhes técnicos relacionados à drenagem da água da chuva, além do plano de manutenção das estradas. “O projeto prevê que nossas estradas possam ter mais qualidade com maior durabilidade”, destacou.

“Essa é uma demanda antiga dos nossos agricultores e também um compromisso do Executivo em fortalecer e resgatar a assistência técnica especializada que os produtores rurais de Jundiaí merecem. Nosso objetivo é estar mais próximo do campo, oferecendo suporte, orientação e ferramentas para fortalecer a produção rural do município”, destacou a secretária Marcela Moro. Durante a reunião, também foi discutida a realização de um mutirão para regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) dos agricultores do município.