Com foco na prevenção e na melhoria do escoamento das águas pluviais, a Prefeitura de Jundiaí mantém um cronograma contínuo de limpeza e manutenção do sistema de drenagem em diferentes regiões da cidade. As ações incluem desassoreamento de rios e córregos, limpeza de galerias, bocas de lobo e serviços de hidrojateamento em pontos considerados estratégicos.

Recentemente, as equipes atuaram na avenida Maria Negrini Negro, na região do Caxambu, e na avenida São José da Pedra Santa, no Corrupira. Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e seguem planejamento técnico elaborado pela unidade, além das demandas registradas pela população por meio do serviço 156.

Os trabalhos de desassoreamento são executados em áreas urbanas e rurais. Paralelamente, as equipes realizam a limpeza de bocas de lobo e o hidrojateamento das galerias pluviais que desembocam diretamente nos córregos e rios da cidade. Os serviços seguem um cronograma de manutenção preventiva em diversas regiões, especialmente em locais com histórico de alagamentos.