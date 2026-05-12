A dança ganha destaque em Jundiaí entre os dias 15 e 31 de maio com a realização da 28ª edição do Enredança, um dos principais festivais culturais da cidade. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), o evento reúne apresentações gratuitas de dança, diversidade de estilos e artistas de diferentes regiões do país.

O festival chega em 2026 com números expressivos: são 1.669 integrantes inscritos, representando 100 escolas e grupos de dança, com 665 coreografias inscritas. Ao todo, 51 cidades, de oito estados brasileiros, participam desta edição, reforçando o alcance e a relevância do evento no cenário nacional da dança.

Com participação de bailarinos de todas as faixas etárias, o Enredança contempla 15 modalidades, reunindo desde estilos clássicos até linguagens urbanas e contemporâneas. As modalidades com maior número de inscrições neste ano são Jazz, Estilo Livre e Contemporâneo.