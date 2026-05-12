A dança ganha destaque em Jundiaí entre os dias 15 e 31 de maio com a realização da 28ª edição do Enredança, um dos principais festivais culturais da cidade. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), o evento reúne apresentações gratuitas de dança, diversidade de estilos e artistas de diferentes regiões do país.
O festival chega em 2026 com números expressivos: são 1.669 integrantes inscritos, representando 100 escolas e grupos de dança, com 665 coreografias inscritas. Ao todo, 51 cidades, de oito estados brasileiros, participam desta edição, reforçando o alcance e a relevância do evento no cenário nacional da dança.
Com participação de bailarinos de todas as faixas etárias, o Enredança contempla 15 modalidades, reunindo desde estilos clássicos até linguagens urbanas e contemporâneas. As modalidades com maior número de inscrições neste ano são Jazz, Estilo Livre e Contemporâneo.
Além da tradicional Mostra Competitiva no Teatro Polytheama, que contará com apresentações e premiações em diferentes categorias, o evento também promove a Mostra Paralela no Maxi Shopping Jundiaí e no Paineiras Shopping. A proposta é ampliar o acesso à cultura, aproximar o público da dança e levar as apresentações para diferentes espaços da cidade.
A programação inclui modalidades como sapateado, danças populares e folclóricas, dança de salão, clássico de repertório, jazz, contemporâneo, danças urbanas, neoclássico, estilo livre e muito mais, oferecendo ao público uma experiência plural e acessível.
Confira a programação completa no site da Cultura, neste link.