O Sebrae-SP, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomércio) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, realiza o lançamento oficial do programa Loja do Futuro na próxima terça-feira, dia 19 de maio, às 18h30. O evento, que acontecerá no Sincomércio Jundiaí, contará com uma palestra sobre inteligência artificial para os negócios com foco em como a IA pode aumentar as vendas, acesso a ferramentas práticas para melhorar atendimento e produtividade e como os pequenos negócios podem usar IA de forma simples e acessível. As pessoas interessadas em participar podem se inscrever gratuitamente por meio do link no fim do texto.

O Loja do Futuro é um programa do Sebrae-SP que tem como objetivo principal modernizar o varejo físico e digital, capacitando micro e pequenas empresas (MPEs) a aumentarem suas vendas e melhorarem sua eficiência através da inovação, tecnologia, digitalização e gestão moderna.

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP, Marco Ramos, a realização do programa é inédita em Jundiaí. “Realizar o lançamento do Loja do Futuro com foco em Inteligência Artificial é uma forma de mostrar ao varejista que a tecnologia já faz parte do presente dos negócios e pode ser aplicada de maneira simples e acessível, independentemente do porte da empresa. A IA pode ajudar desde a personalização do atendimento até a otimização de processos, ganho de produtividade e aumento das vendas. Nosso objetivo com esse evento é justamente desmistificar o uso dessas ferramentas e mostrar, na prática, como elas podem fortalecer a competitividade do varejo local”, comenta.